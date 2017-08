Cụ ông tử vong sau khi được "người tình trẻ" mời bia pha thuốc diệt mối

Chiều tối 14/8, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Thị Thanh (SN 1974, trú xã Thanh Chi, Thanh Chương, Nghệ An) để điều tra.



Thanh bị cơ quan chức năng cáo buộc về hành vi dùng thuốc diệt mối đầu độc làm ông N.V.Ph. (SN 1947, trú xã Thanh Tiên, Thanh Chương) tử vong.

Trước đó, vào chiều 8/8, Thanh mời ông Ph. đi uống bia ở 1 quán nhậu tại thị trấn Dùng (Thanh Chương, Nghệ An) và được ông Ph. vui vẻ nhận lời. Tại đây, nhân lúc ông Ph. không chú ý, Thanh đã bỏ thuốc diệt mối vào ly bia rồi ép ông Ph. uống hết.

Đêm 8/8, ông Ph. về nhà thì xuất hiện tình trạng đau đầu, chóng mặt, nôn mửa. Sáng 9/8, người thân đưa ông Ph. đi cấp cứu tại bệnh viện. Do bị ngộ độc quá nặng, sáng 14/8, ông Ph. đã tử vong.

Nghi ngờ ông Ph. bị đầu độc nên gia đình nạn nhân sau đó đã đến trình báo lên Công an huyện Thanh Chương để điều tra làm rõ.

Xác minh những mối quan hệ và từ những thông tin gia đình cung cấp, Công an huyện Thanh Chương đã triệu tập Thanh đến cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Bước đầu Thanh khai nhận khoảng 3 năm nay giữa ông Ph. và Thanh có mối quan hệ thân thiết tình cảm. Trước đó Thanh đã li thân chồng và ông Ph. cũng đã li thân vợ.

Tuy nhiên, do ông Ph. khoe khoang với mọi người về mối quan hệ với Thanh và tung tin Thanh sẽ sinh con với mình khiến Thanh rất bực tức.

Chiều 8/8, Thanh đi làm từ TP. Vinh trở về cầm theo lọ thuốc diệt mối rồi mời ông Ph. đi uống bia và ra tay đầu độc.

Sau khi điều tra, cơ quan công an huyện Thanh Chương đã bàn giao hồ sơ và đối tượng Thanh lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC 45 Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra làm rõ.