Công an hỏi chủ quán Bà Tám BOT Cai Lậy về việc người lạ mặt tặng 10 triệu đồng

Trao đổi với Zing.vn tối 7/12, bà Nguyễn Thị Mỹ Tỉnh (49 tuổi, xã Phú An, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) cho biết, bà đã làm việc với ông Lê Hoàng Kích, Phó phòng An ninh xã hội (PA88), Công an tỉnh Tiền Giang. Nơi làm việc là Công an xã Bình Phú.



Bà Tỉnh là chủ quán giải khát và lạp xưởng Bà Tám BOT Cai Lậy (trên QL1, thuộc ấp 6, xã Phú An, H.Cai Lậy). Trong những ngày diễn ra tình trạng tài xế phản đối Trạm thu phí Cai Lậy, quán Bà Tám BOT Cai Lậy thường đông khách, đa số là giới tài xế.



"Công an huyện mời lúc 14h, tôi không đi vì thu xếp không kịp nhưng họ lại đến nhà vào buổi chiều. Công an nói qua trụ sở Công an xã Bình Phú để làm việc vì nơi đây gần nhà tôi hơn", bà Tỉnh nói trên báo Zing.vn.



Cũng theo bà Tỉnh, buổi làm việc vào khoảng 14h30' cùng ngày và đến gần 18h thì kết thúc, bà ra về. Nội dung công an làm việc với bà là về việc có người lạ mặt đến quán nước cho bà 10 triệu đồng.



"Nội dung làm việc xoay quanh việc một tài xế đã ghé quán nước và gửi tặng tôi 10 triệu đồng, sau khi Trạm thu phí Cai Lậy ngưng hoạt động một ngày.

Kiểm tra lại thấy số tiền lớn quá, sau đó tôi đã điện thoại cho tài xế đến để trả lại. Trong buổi làm việc, công an cũng có biểu dương tôi về việc này", bà Tỉnh chia sẻ trên báo Thanh niên.

Cụ thể, theo trình bày của bà Tỉnh, vào sáng 5/7, có một người đàn ông đem 10 triệu đồng đến quán cà phê tặng cho bà. Người này nói rằng anh em tài xế miền Bắc và gia đình anh ta ở Sài Gòn tặng số tiền trên.

Cũng theo trình bày của bà Tỉnh, sau khi nhận số tiền này thì bà đem giao cho Công an huyện Cai Lậy nhưng đơn vị này không nhận. Bà Tỉnh tiếp tục đem đến nộp cho chính quyền địa phương 2 lần nhưng nơi đây cũng không nhận.

Sau đó, bà Tỉnh đã liên hệ được với người đàn ông lạ mặt này và trả lại số tiền. Lúc trả tiền thì có nhiều tài xế trong nhóm "Bạn hữu đường xa" quay trực tiếp lên mạng xã hội, thông tin trên báo Dân trí.

"Sự việc diễn ra thế nào thì tôi nói nấy. Họ lập biên bản yêu cầu tôi ký nhưng tôi tinh thần không minh mẫn, đang đau bệnh nên không ký. Tôi có nói với cán bộ là khi nào tôi khỏe, đọc kỹ từng chữ, từng nội dung thì tôi sẽ ký vào biên bản", báo Vietnamnet ghi lời bà Tỉnh.



