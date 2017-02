Công an Chương Mỹ khởi tố vụ án thương binh bị đánh sau va chạm giao thông

Trao đổi với chúng tôi chiều 5/2, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra trên địa bàn chiều 25/1, tức 28 Tết.

Bị hại trong vụ án là ông Hoàng Tiến Vin (SN 1955, ở huyện Chương Mỹ), thương binh đang được hưởng chế độ theo quy định.



Theo Trưởng Công an huyện Chương Mỹ, cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ, tiếp tục thực hiện các bước tố tụng theo quy định của pháp luật.

"Sau khi có kết quả giám định thương tích của ông Vin, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ căn cứ vào đó để xem có tiếp tục khởi tố bị can gây ra vụ án hay không", Trung tá Dũng nêu rõ.

Về thông tin cụ thể sự việc, theo điều tra của Công an huyện Chương Mỹ, khoảng 17h30 phút ngày 25/1, tại địa bàn TT Chúc Sơn, thương binh Hoàng Tiến Vin (SN 1955) lái xe ba bánh tự chế va chạm với ô tô BKS 29A-111.36 do ông Nguyễn Bá Nhu (SN 1966, trú xã An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội) điều khiển trên đường tỉnh lộ 419 hướng Chúc Sơn - Ba Thá.

Ông Vin điều khiển xe ba bánh bỏ chạy về hướng thôn Phượng Nghĩa, xã Phụng Châu, Chương Mỹ. Ông Nhu cùng con trai Nguyễn Bá Tài xuống xe hô người dân đi đường đuổi theo.

Một người dân dùng xe máy chở 2 bố con ông Nhu đuổi theo xe ông Vin đến thôn Phượng Nghĩa. Do bực tức, ông Nhu đánh thương binh Vin ngã xuống đường, đồng thời báo Công an huyện Chương Mỹ đến giải quyết.



Ông Hoàng Tiến Vin nhập ngũ năm 1972 và tháng 5-1974 bị thương trong một trận chiến đấu tại tỉnh Quảng Nam.

Ông đang được hưởng chế độ thương binh hạng 2/4, tỉ lệ mất sức khoẻ 61% với 1 chân bị cụt đến đầu gối, phải dùng chân giả và đang được hưởng chế độ thương binh theo quy định.