Hơn 100 thương binh đến công an huyện Chương Mỹ yêu cầu xử nghiêm vụ đánh cựu chiến binh

Liên quan đến vụ việc thương binh Hoàng Tiến Vin bị nhóm thanh niên đánh do va chạm giao thông vào ngày 28 Tết, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nhận được đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự của nạn nhân gửi vào ngày 2/2. Quan điểm của công an huyện là sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

"Vào sáng nay (3/2), hơn 100 thương binh đã đến trụ sở công an huyện yêu cầu chúng tôi phải xử lý nghiêm minh, bắt giam những kẻ hành hung ông Vin.

Mọi người cho rằng công an huyện xử lý chậm trễ sự việc này, tuy nhiên tôi đã trực tiếp giải thích với các thương binh là mọi việc xử lý đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi đang chờ kết quả tiếp theo của cơ quan điều tra cũng như kết quả giám định sức khỏe, sau đó mới đưa ra quyết định xử lý vụ việc", Trung tá Dũng nêu rõ.

Còn theo bà Đỗ Thị Thơm, vợ ông Hoàng Tiến Vin, hiện ông vẫn kêu đau ê ẩm khắp người, vùng mặt và phía sau gáy ở khu vực bả vai phải còn vết thâm tím. Các bác sĩ cho biết, xương bả vai ông Vin bị rạn.

Bà Thơm cho hay, gia đình những người đánh ông Vin đã đến thăm hỏi và xin được giải quyết hòa giải. Tuy nhiên, gia đình bà Thơm chưa đồng ý vì còn đợi ông Vin ra viện về bàn bạc để có hướng giải quyết tiếp theo.



"Quan điểm của gia đình tôi là phải xử lý những kẻ hành hung ông Vin thật nghiêm minh theo quy định của pháp luật", bà Thơm nói.

Trước đó, cựu chiến binh Hoàng Tiến Vin đã có đơn gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các cơ quan tố tụng của TP Hà Nội và huyện Chương Mỹ ngày 2/2.

Trong đơn, ông Vin đề nghị các cơ quan tố tụng khởi tố vụ án hình sự theo Điều 104, Bộ luật Hình sự về "Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ người khác" đối với nhóm thanh niên đã dùng hung khí gây thương tích cho ông.