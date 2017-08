Có Lukaku giúp sức, một Mourinho "khát máu" lần nữa hiện ra!

Đêm qua, Man United giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trong trận khai màn Premier League trước đối thủ West Ham.



Nhiều người nói rằng với đối thủ được đánh giá thấp hơn, ít ngôi sao thì việc chiến thắng chẳng có gì để những CĐV Quỷ đỏ phải ăn mừng quá rầm rộ đến thế.

Man United cũng chẳng hiếm lạ gì chuyện thắng ngày khai màn. Họ đã 17 lần làm được điều ấy, nhiều hơn tất cả các đội bóng khác ở giải đấu số 1 nước Anh.

Tuy nhiên, cái người ta thấy được sau đó chính là lối chơi khởi sắc, một Man United bản lĩnh, kiêu hùng được vẽ lại trong trận đấu đêm qua. Và nữa, những tân binh của họ đều biết cách khiến người hâm mộ "sướng rơn người" sau màn chào sân hoàn hảo.

Với lượng retweet siêu khủng hơn 30 ngàn lượt, Nemanja Matic trở thành Man of the Match của trận khai màn. Quá tuyệt vời cho một tân binh ở Old Trafford.

Nhưng đừng quên dành lời khen cho sát thủ khác, người đã đóng góp một nửa pha lập công trên Nhà hát của những giấc mơ - Romelu Lukaku.

Lukaku đã lập một cú đúp trong trận khai màn.

Hồi mới đưa chân sút này về, đã có nhiều nghi ngại dành cho anh. Nhất là khi tiền đạo người Bỉ có trận đấu đầu tiên gặp LA Galaxy không như mơ.

Nhưng đêm qua, mọi sự đã khác. Dù vẫn còn đâu đó vấn đề như đỡ bước 1 chưa được gọn ghẽ, mất bóng đến 18 lần hay không chủ động chạy về phía khung thành mà lại chờ đồng đội. Song rõ ràng, fan Man United có quyền hài lòng về Lukaku.

Tiền đạo sinh năm 1993 được chấm điểm cao thứ 2 đội, chỉ sau Mkhitaryan theo Whoscored với màn trình diễn đêm qua. Suốt trận Anh tung ra tổng cộng 5 cú sút, nhiều nhất so với tất cả các cầu thủ có mặt trên sân với độ chính xác đạt 67%.

Sở hữu vóc dáng cao to cùng thể lực mạnh mẽ, Lukaku chiến thắng 6 lần trong những màn không chiến.

"Đó là một màn trình diễn hoàn hảo. Cậu ấy quá hăng hái và chơi rất có nhịp độ. Lukaku thật tuyệt vời và kinh khủng khi chơi bóng. Cậu ấy có thể ghi từ 25 đến 30 bàn trong mùa này" - Alan Shearer hồ hởi nói đến màn trình diễn của Lukaku.

Năm ngoái, Man United bị ám ảnh bởi những trận hòa. Thắng là một sự bùng nổ, thua là sự buồn bã tuyệt vọng nhưng một trận hòa, nó mang đến sự bình bình, u uất.

Mourinho vẫn kiên gan trong những buổi họp báo ở năm ngoái. Ông có cơ sở cho điều đó bởi đơn giản, năm sau sẽ là mùa thứ 2 của Người đặc biệt tại Old Trafford - mùa ông sẽ lên ngôi nếu chiếu theo truyền thống của cả sự nghiệp cầm quân.

Có lẽ, Người đặc biệt hiểu rõ nhiều CĐV đang đặt nhiều hi vọng ở mùa giải năm nay và ông đánh cược.

Đêm qua, đố ai bắt gặp được hình ảnh Mourinho thỏa mãn nở nụ cười. Dù Man United thắng đến 4-0 nhưng gương mặt vị HLV người Bồ vẫn khó đăm đăm. Vẻ mặt nghiêm trọng, hành động quay ngoắt người đi xuống khán đài của Người đặc biệt khiến tất cả bất ngờ.

Màn trình diễn của Lukaku trong trận gặp West Ham

Mourinho "khát máu" đang quay lại? Thắng lợi không bao giờ là đủ với Mourinho. Cuối hiệp 2, khi đã chắc thắng với tỉ số cách biệt, ông vẫn đưa Mata ra để đôn Pogba lên đá sau lưng trung phong.

Ông thừa hiểu tham vọng có bàn của cậu học trò người Pháp và muốn nhấn chìm hoàn toàn đội bóng mùa trước có nguyên quãng thời gian ngụp lặn ở nửa cuối BXH. Thực tế chứng minh Mourinho đã đúng, Pogba dìm sâu West Ham bằng bàn thắng ấn định tỉ số.

Mùa trước, Man United trông chờ vào Ibrahimovic, một cầu thủ đã ở tuổi "băm". Năm nay, họ có Lukaku, mới 24 tuổi nhưng có kinh nghiệm chinh chiến 5 mùa tại Premier League. Và đêm qua, lòng tin của Người đặc biệt không hề đặt nhầm chỗ.

Mourinho trong trận gặp West Ham.

Tất cả hãy nhớ lại màn đụng độ của Mourinho và Conte ở Stamford Bridge năm ngoái. Người đặc biệt quay lại mái nhà đã đá văng ông ra chẳng thương tiếc. Nhưng lúc đó đội bóng của ông đã thua, thất bại chật vật chẳng thể bàn cãi.

Lúc lao vào tranh cãi với Conte, gương mặt ông lộ rõ vẻ yếu thế trước một "con gà mái mẹ" đang chiếm thế thượng phong.

Năm nay, một Man United "mới" đã xuất hiện và tất cả hãy cùng chờ xem, Mourinho và Quỷ đỏ sẽ "giải quyết" từng chút, từng chút một Premier League.