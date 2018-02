Cố gắng giúp bạn trong hội trại, chàng SV bất ngờ nhận cuộc gọi báo tin sốc lúc nửa đêm

Bài viết trên được trích rút từ cuốn sách "Dành cho học sinh sinh viên" thuộc bộ sách nổi tiếng "Chicken Soup for the Golden Soul" – "Hạt giống tâm hồn" của tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen. Sách do First News – Trí Việt phối hợp với NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phát hành.