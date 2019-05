Cô gái bán mỹ phẩm trúng Vietlott gần 21 tỷ VNĐ

Ngày 14-5, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), chi nhánh Cần Thơ, tiến hành trao giải Jackpot của sản phẩm Mega 6/45 trị giá trên 20,6 tỷ đồng cho chị M.H. (SN 1988, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Giải độc đắc này thuộc kỳ quay số thứ 435 (ngày 3-5), mang chuỗi số 01-06-14-31- 35-44. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, nữ khách hàng may mắn thực nhận trên 18,5 tỷ đồng.

Được biết, gia đình chị H. kinh doanh mỹ phẩm. Hàng ngày, cha, con chị H. đều mua 8 tờ vé số điện toán. Không chỉ trúng Vietlott lần này, gia đình chị H. từng 3 lần trúng giải đặc biệt của vé số truyền thống.

Giải Jackpot của hai sản phẩm Mega 6/45 và Power 6/55 liên tục "nổ" ở miền Tây trong hai tuần cuối tháng 4 và đầu tháng 5-2019.

Trong ngày chị M.H. trúng độc đắc, Vietlott Cần Thơ đã trao giải thưởng Power 6/55 trị giá gần 120 tỷ đồng cho ông L.B.Đ. (ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Cùng ngày với ông Đ. mua vé số, Vietlott Cần Thơ đã đến Cà Mau trao giải Jackpot của sản phẩm Mega 6/45 trị giá trên 44 tỷ đồng cho ông T.Q.K. (50 tuổi).

Giải độc đắc này thuộc kỳ quay số thứ 427, ngày 14-4, mang dãy số 04-13-20-34-35-37. Khách hàng may mắn này là nông dân nuôi tôm sú ở huyện Phú Tân. Mỗi lần bán tôm, ông K. thường mua 2 dãy số in trên 1 vé do máy chọn.