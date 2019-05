Vụ 2 nữ sinh lớp 10 bị đánh suốt một giờ: Nhiều lần định lột cả áo quần làm nhục!

Sáng 14-5, Công an thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) thông tin đơn vị này vừa lấy lời khai đối với nhóm nữ sinh bị tố hành hung bạn, quay clip gây xôn xao cộng đồng mạng.

Tiếp xúc với phóng viên Báo Người Lao Động, em L.T.L (SN 2003, ngụ xã Liên Thuỷ, đang là học sinh lớp 10A3 - Trường THPT Nguyễn Chí Thanh) - người bị nhóm nữ sinh khác hành hung rồi quay clip vẫn chưa hết bàng hoàng, khi nhắc lại chuyện mình bị đánh.



L., kể vào khoảng 16 giờ chiều 9-5, khi học sinh cả lớp 10A3 đang lao động có 2 nữ sinh trường khác gọi 2 bạn của L. ra Trung tâm văn hoá huyện Lệ Thuỷ để "nói chuyện".

Khi 3 nữ sinh đến điểm hẹn thì gặp nhóm của H.T.T.Hoá (SN 2002, ngụ xã Liên Thuỷ), nhóm này còn có nhiều học sinh nữ đến từ Trường THPT Kỹ thuật, trong đó có T.T.Diệu (SN 2002 - đang là học sinh lớp 10A2).

Em L.T.L kể lại quá trình mình bị đánh

"Hoá và Diệu liền lao vào hỏi H. người bạn em vài câu rồi lao tát bạn em. Thấy vậy nên em khuyên can và nói đừng đánh nữa thì nhóm bạn Hoá mới dừng lại và cho ra về. Khi chúng em lên xe về nhóm này lại lôi em lại đấm đá khắp người em suốt 1 tiếng đồng hồ. Khi đánh em nhóm này còn đòi lột đồ em để làm nhục giữa mặt các bạn" - L. rưng nước mắt, kể.



Sau khi bị đánh, em L. bị thâm tím vùng mặt, sưng cổ và mắt. Nữ sinh này vì quá sợ hãi đã phải nghỉ học. Khi L. bị đánh tcó một bạn nam cùng trường L. đã quay lại clip và đoạn clip này sau đó bị phát tán trên mạng. L. không có mâu thuẫn gì với nhóm của Hoá, nhưng nhóm này thường lấy những lý do rất lãng xẹt như "nhìn ghét" hoặc "thích là đánh".

Ngoài L. ra nhiều bạn khác cũng từng bị nhóm của Hoá hành hung, nhóm này thường đánh các bạn khác để "lấy số" dù không có lý do gì.

Em L.T.L đang được mẹ đưa vào bệnh viện thăm khám và điều trị - ảnh Trần Long

Hoàn cảnh L. rất khó khăn, bố mất sớm còn mẹ hiện đang giúp việc ở TP Đồng Hới. Sau khi bị đánh, L. cũng đã làm đơn gửi tới Ban Giám hiệu Trường, Công an để mong cơ quan chức năng vào cuộc.

Trả lời báo Người Lao Động, thầy Nguyễn Thanh Sơn – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, cho biết trong chiều qua, trường cũng đã mời những học sinh có liên quan lên làm bản tường trình và xác định 2 nữ sinh của trường là nạn nhân vụ việc.

Thầy Sơn nói rằng có một số học sinh của trường cần xem xét lại hành vi như trường hợp một nam sinh khi nhìn thấy bạn bị đánh liền dùng điện thoại quay lại clip nhưng không có hành động can ngăn.

Clip: Em L.T.L kể lại quá trình mình bị đánh

"Chúng tôi đã tới thăm hỏi em L., động viên để em sớm quay lại trường học tập, những học sinh liên quan sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng" - thầy Sơn khẳng định.



Còn thầy Nguyễn Văn Thành, Hiệu trưởng Trường THPT Kỹ thuật Lệ Thuỷ, xác nhận trong đoạn clip trên có nữ sinh T.T.Diệu đang học sinh trường này, còn em H.T.T.Hoá từng là học sinh nhưng đã nghỉ học. Và sẽ kỷ luật thích đáng nữ sinh có hành vi đánh bạn.

Đại uý Lê Đức Tâm, Trưởng Công an thị trấn Kiến Giang nói rằng sau vụ việc do quá sợ hãi nên em Hoá, người đánh em L. đã bỏ nhà đi. Phía công an cũng đang phối hợp với gia đình để động viên Hoá quay về và có biện pháp giáo dục phù hợp.

Liên quan đến sự việc này, Sở GD-ĐT Quảng Bình đã có công văn gửi các trường liên quan khẩn trương kiểm tra, nắm bắt tình hình, xử lý vụ việc; tổ chức chấn chỉnh việc chấp hành nội quy, quy định trong nhà trường.