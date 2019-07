Chủ tịch Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện nói không có ý xúc phạm công an xã, chủ tịch xã

Sáng 4/7, ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) đã có mặt tại trụ sở Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để làm việc theo giấy triệu tập.

Ngoài Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba còn có 2 nhân viên khác của công ty. Được biết, ban đầu, ông Luyện ủy quyền cho Dương Phú Thịnh (23 tuổi, quê Phú Yên) vào làm việc. Tuy nhiên, yêu cầu này không được cơ quan chức năng chấp nhận.

Khoảng 12h, sau khi làm việc với cơ quan chức năng, ông này rời đi. Trao đổi với báo chí, ông Luyện cho biết cơ quan chức năng làm việc với ông xoay quanh nội dung những phát ngôn liên quan tới lực lượng công an xã, chủ tịch xã trong các đoạn clip trên mạng xã hội.

"Xem clip tổng thể thì không sai, nhưng cắt ra một đoạn thì đúng là sai thiệt, xúc phạm tới nhiều người. Tôi có giải thích với cơ quan công an về vấn đề này", ông Luyện giải thích. Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba cũng cho biết đã cung cấp đoạn clip đầy đủ cho cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba.

Liên quan tới các dự án đang được rao bán tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Luyện cho biết Công ty địa ốc Alibaba chỉ là đơn vị phân phối độc quyền các dự án, cá nhân mua đất dược ủy quyền cho một công ty khác làm chủ chủ đầu tư.

Liên quan tới vụ việc, nhóm người kích động, phá hoại tại khu đất do ông Nguyễn Thái Lực đứng tên khi bị cơ quan chức năng cưỡng chế. Ông Luyện cũng cho biết ông Lực là em trai ông.

"Địa ốc Alibaba là đơn vị phân phối tại dự án ông Lực đứng tên. Về cá nhân ông Lực đứng tên chủ đất, ông Lực ủy quyền cho công ty thực hiện dự án nên khi xử phạt thì phải xử phạt công ty thực hiện dự án chứ cá nhân ông Lực đã ủy quyền cho công ty rồi".

Trước đó, Bộ công an đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công an thị xã Phú Mỹ để nắm lại tình hình liên quan đến các "dự án" của Công ty CP địa ốc Alibaba tại thị xã Phú Mỹ.

Hồi ngày 22/6, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Trần Quốc Tĩnh (2 nhân viên của Công ty địa ốc Alibaba) để điều tra, xử lý về các tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Hai nhân viên Công ty địa ốc Alibaba vừa bị khởi tố.

Theo nội dung vụ việc, ngày 13/6/2019, UBND xã Tóc Tiên tiến hành cưỡng chế đối với khu đất thuộc "dự án ma" Alibaba Tân Thành Center City 5 ở ấp 3, xã Tóc Tiên.

Trong quá trình thực hiện cưỡng chế có một số đối tượng manh động mặc đồng mục màu đỏ ghi chữ "Công ty địa ốc Alibaba" và đồng phục màu xám ghi chữ "An ninh Alibaba" cản trở, chống đối, liên tục kích động đập phá xe cuốc của đoàn cưỡng chế.

Trong số đó, Tú Trinh và Tĩnh là 2 người tham gia kích động, đập phá bị cơ quan chức năng bắt tạm giam, khởi tố đề xử lý. Sau đó, ông Nguyễn Thái Luyện đã dẫn hàng chục người đến trụ sở Công an thị xã Phú Mỹ hô hào đòi thả người.

Không chỉ vậy, sau đó ông Luyện còn quay video trực tiếp trên mạng xã hội với nội dung miệt thị, xuyên tạc về chủ tịch và công an xã.

Ngày 26/6, ông Thân Đăng Phong (Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên) đã gửi đơn kiến nghị lên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan liên quan đến những phát ngôn của ông Luyện.