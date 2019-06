Các phát ngôn xúc phạm của Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện đang được xác minh, điều tra

Tại cuộc họp báo của Bộ Công an chiều ngày 26/6, phóng viên báo chí đã đặt câu hỏi liên quan đến việc Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện đã có những phát ngôn xúc phạm công an xã và Chủ tịch xã trên mạng xã hội. Bộ Công an đã nắm bắt và hướng xử lý như thế nào về việc này?

Trả lời câu hỏi này, Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, sáng 13/6, UBND xã Tóc Tiên (TX Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tổ chức cưỡng chế đối với hành vi thay đổi mục đích sử dụng đất.

Ông Nguyễn Thái Luyện. Ảnh cắt từ clip.

Khi cơ quan chức năng đang tiến hành cưỡng chế, có 60 – 70 nhân viên công ty Alibaba ra ngăn cản, phản đối.

Trong đó, đối tượng Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, quê Tiền Giang, nhân viên pháp lý) đã kêu gọi nhân viên công ty Alibaba phá xe; đối tượng Trần Khắc Tĩnh (SN 1995, quê Đà Nẵng) đã dùng gạch đá, bê tông đập vỡ gương chiếu hậu, kính chắn gió, đèn… xe máy xúc của cơ quan chức năng.

Theo tướng Quang, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an TX Phú Mỹ đã ra quyết định tạm giữ với 2 đối tượng này để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng khác.

Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Phú Mỹ sau đó đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam hai bị can Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Khắc Tĩnh để điều tra về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngày 22/6, Viện Kiểm sát nhân dân TX Phú Mỹ đã phê chuẩn các quyết định này.

"Đến nay, các thông tin liên quan Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đang được Cơ quan CSĐT của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thị xã Phú Mỹ điều tra, kể cả các thông tin liên quan đến vụ việc và lời nói của Chủ tịch Công ty Alibaba xúc phạm công an xã, Chủ tịch xã mà báo chí phản ánh.

Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý theo quy định pháp luật", tướng Quang nêu rõ.

Trước đó, ông Nguyễn Thái Luyện đã có buổi nói chuyện của nhân viên mình tại TP.HCM.

Trong clip quay lại buổi nói chuyện, ông Luyện đã có những lời lẽ miệt thị, nói "học ngu ra làm công an", "học côn đồ ra làm chủ tịch xã" để phản ứng việc ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên chỉ đạo đoàn cưỡng chế tại khu đất của ông Nguyễn Thái Lực.

Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đại tá Bùi Văn Thảo cũng đã chỉ đạo phòng An ninh chính trị nội bộ thẩm định, đề xuất xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với những phát ngôn của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty địa ốc Alibaba.