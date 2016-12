Chiếc xe đưa đón trẻ mầm non đặc biệt nhất Nghệ An

Cô Võ Thị Hương (Phó Hiệu trưởng trường mầm non xã Thanh Khai) vui vẻ khi tâm sự về công việc anh Ngọc thường ngày đưa đón trẻ đến trường giúp các phụ huynh. Cô Hương cũng tin tưởng và an tâm vì nhiều lần chứng kiến những xe lớn khác khi thấy xe anh Ngọc đều nhường đường để anh Ngọc đi an toàn.