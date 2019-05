Chất Nghệ trên sân Hàng Đẫy

Sau 7 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An (14 điểm) đang đứng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Wake Up 247 V-League 2019, chỉ kém đội đầu bảng Hà Nội 3 điểm.

Đây là thành tích ít người có thể nghĩ đến hồi đầu mùa giải, trong bối cảnh đội bóng xứ Nghệ đối diện cảnh ngặt nghèo về lực lượng. Trong trận đấu chiều nay với Viettel, đội khách càng có thêm động lực để chiến đấu khi có sự trở lại của tuyển thủ U23 Việt Nam, Phạm Xuân Mạnh.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, Phạm Xuân Mạnh thường xuyên được bố trí bên hành lang cánh phải tuyển U23 Việt Nam. Trên thực tế, anh có thể chơi tốt cả 2 cánh, và đôi lúc được “đôn” lên vị trí tiền vệ.

Tại Sông Lam Nghệ An, Xuân Mạnh cũng đóng vai trò quan trọng ở hàng phòng ngự. Sau khi bị chấn thương ở trận đấu với Thanh Hoá tại Bán kết cúp Quốc gia 2018, Phạm Xuân Mạnh phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Theo chẩn đoán, anh bị vỡ xương mác và đứt dây chằng cổ chân, một chấn thương rất nặng. Rất may mắn cho Phạm Xuân Mạnh khi anh được tạo điều kiện chữa trị tại Singapore nhờ các chuyên gia hàng đầu về y tế.

Ở trận đấu với Nam Định tại V-League hôm 27/4, Phạm Xuân Mạnh đã có tên trong danh sách dự bị, nhưng HLV Nguyễn Đức Thắng chưa cho anh vào sân. Trong cuộc đối đầu Viettel chiều nay, sự trở lại của anh chắc chắn sẽ giúp Sông Lam Nghệ An có thêm động lực chiến đấu.

Sau chức vô địch mùa giải 2011 đến nay, Sông Lam Nghệ An chưa một lần trở lại đỉnh bảng xếp hạng cuối mỗi mùa giải. Sự thống trị của các đội bóng trong “gia đình T&T” khiến cho cuộc đua vô địch ở V-League phần nào nhạt đi.

Nhưng tình yêu với bóng đá của người hâm mộ xứ Nghệ thì chưa bao giờ vơi. Dù ngoại binh không mạnh, nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn được đánh giá cao bởi tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Nội binh Sông Lam Nghệ An vẫn khiến các đối thủ ở V-League phải kiêng nể. Chất “thép” trong lối chơi của họ chính là thứ khiến Sông Lam Nghệ An, có lúc bị chê trách, nhưng chưa khi nào bớt sự lôi cuốn.

Viettel không dễ bị bắt nạt

Sau khởi đầu chật vật, tân binh Viettel có vẻ như đang dần làm quen với sự khắc nghiệt của môi trường V-League. Từ nhóm cuối bảng, đội bóng của HLV Lee Heung Sil đã dần vươn lên vị trí thứ 7 với 9 điểm, đứng trên cả hai cựu vương Bình Dương và Quảng Nam.

Để chuẩn bị cho V-League, ngoài việc ký hợp đồng với người đồng nghiệp Hàn Quốc của HLV Park Hang Seo, Viettel còn tuyển mộ một loạt ngôi sao, cả ngoại lẫn nội binh. Đáng chú ý trong số đó có thể kể tới Vũ Minh Tuấn, Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải. Trục trặc hồi đầu mùa giải khiến Trọng Hoàng chưa thể ra sân nhưng với lực lượng còn lại, Viettel vẫn được đánh giá khá cao.

Trận đấu hôm nay cũng đánh dấu việc trung vệ Quế Ngọc Hải hết án phạt cấm thi đấu 4 trận từ Ban Kỷ luật VFF do phạm lỗi với hậu vệ Văn Kiên (CLB Hà Nội). Tuy nhiên như một quy định bất thành văn, nhiều cầu thủ xứ Nghệ thi đấu cho các đội bóng khác khi gặp Sông Lam Nghệ An đều chủ động xin ngồi ngoài.

Quế Ngọc Hải có thi đấu hay không sẽ là một bài toán với HLV Lee Heung Sil và chính anh. Nếu Quế Ngọc Hải vào sân, cuộc thư hùng giữa Sông Lam Nghệ An và Viettel sẽ càng thêm “gia vị” để trở nên hấp dẫn hơn.