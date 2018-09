Chàng trợ lý tiếng Anh có gương mặt bầu bĩnh luôn theo sát HLV Park Hang Seo và Olympic Việt Nam là ai?

Hành trình ASIAD đã khép lại, Lee Young Sub cũng kết thúc 2 tháng thử việc của mình. Hiện tại anh đã trở về Hàn Quốc thăm gia đình và chờ đợi bản hợp đồng nhân viên chính thức từ người đại diện của HLV Park Hang Seo. Lee Young Sub chia sẻ anh rất hi vọng có cơ hội trở lại Việt Nam và làm việc cùng các cầu thủ Olympic Việt Nam.