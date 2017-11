Cầu thủ Long An bật khóc trong ngày xuống hạng

Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Minh Phương khẳng định việc mình sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng Long An. Cựu tuyển thủ quốc gia nhắn nhủ: “Quá khứ hãy cho vào viện bảo tàng. Giờ là lúc xây dựng lại bóng đá Long An trở lại vị thế của một nhà vô địch V-League. Tôi có nhiều ấp ủ và sẽ sớm triển khai kế hoạch sau khi trao đổi với lãnh đạo”. Đặc biệt, HLV Minh Phương cho rằng cầu thủ bây giờ bị ảnh hưởng nhiều ở yếu tố bên ngoài. Ông muốn thay đổi điều đó ở đội bóng Long An.