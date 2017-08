Cậu đánh chết cháu tới chúc rượu trong đám giỗ

Ngày 4-8, thông tin từ Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Định (SN 1962), trú phường Vinh Tân, TP Vinh, để điều tra về hành vi giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 23-7, ông Phạm Văn Đ. (38 tuổi, trú phường Vinh Tân, TP Vình) cùng em gái đến nhà người dì ở cùng phường ăn đám giỗ.

Tại đây ông Đ. sang mâm anh em họ hàng chúc rượu thì ông Định (cậu của ông Đ.) không chấp nhận và đuổi ông Đ. về chỗ.



Sau đó, giữa ông Đ. và ông Định tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc ẩu đả, ông Đ. đã bất ngờ bị ông Định dùng gậy đánh vào đầu. Ông Đ. bị chấn thương sọ não được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được thông tin, Công an TP Vinh đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.