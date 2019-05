Cận cảnh lô ma tuý "khủng" trị giá 500 tỷ đồng vừa bị thu giữ ở Sài Gòn

Chiều 11/5, hàng trăm trinh sát Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Công an Bình Dương, Công an TPHCM và Công an các quận, huyện: Tân Phú, Tân Bình, Bình Chánh... đã ập vào kho hàng ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.