Cận cảnh chuyến tàu rời ga ở Hà Nội chỉ với 2 vị khách nước ngoài, lỗ 10 triệu đồng/ngày

Trưởng tàu Ngô Văn Vũ chia sẻ: "Với những người đi tàu thường xuyên như các tiểu thương, thì việc lựa chọn đi tàu chỉ có hai lý do duy nhất là an toàn và có khoang để đồ rộng rãi. Số khác thì đi tàu vì đã gắn bó vài chục năm qua. Nhưng cũng đã có không ít tiểu thương bỏ tàu cùng nhau chung tiền mua xe tải để vận chuyển. Với họ chuyến tàu đi Hà Nội – Hạ Long không chỉ lạc hậu, mà còn chậm quá nhiều so với việc đi ô tô. Gần như những tiểu thương đi tàu này đều chấp nhận bán hàng chậm hơn so với những tiểu thương di chuyển bằng đường bộ".