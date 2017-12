Cải chính thông tin về hai cựu Tổng giám đốc PVN

Chiều 9/12, trên báo Trí Thức Trẻ có đăng bản tin "Khởi tố 2 cựu Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí VN Phùng Đình Thực và Đỗ Văn Hậu", trong đó nêu Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã quyết định khỏi tố bị can đối với ông Phùng Đình Thực và ông Đỗ Văn Hậu về tội cố ý làm trái.

Tối 9/12, Cổng thông tin của Bộ Công an phát đi thông báo khẳng định: "Chiều tối 9-12, trên một số báo điện tử và đài truyền hình có đưa tin Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã tiến hành khởi tố bị can về tội "Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự đối với ông Phùng Đình Thực và ông Đỗ Văn Hậu - Nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam qua các thời kỳ.

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an xác nhận các thông tin nêu trên là không đúng sự thật".

Trước đó, Báo điện tử Trí Thức Trẻ đã đăng tin không chính xác. Sau khi phát hiện sai sót, Báo đã nhanh chóng gỡ bài viết khỏi hệ thống.

Ban Biên tập Báo Trí Thức Trẻ xin chân thành cáo lỗi tới quý độc giả, Cơ quan An ninh điều tra, cá nhân ông Phùng Đình Thực, ông Đỗ Văn Hậu và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Trí Thức Trẻ