Bộ Công an thông tin chính thức việc bắt ông Đinh Mạnh Thắng, em trai ông Đinh La Thăng

Liên quan đến việc khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Mạnh Thắng, em trai ông Đinh La Thăng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa có thông tin chính thức.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (viết tắt PVPower Land) và Công ty CP Minh Ngân theo Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 617/HSPT-QĐKTVA ngày 15/3/2017 và Quyết định Nhập vụ án hình sự số 16/C46-P11 ngày 15/11/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định Khởi tố bị can về tội "Tham ô tài sản" theo quy định tại Điều 278 - Bộ luật Hình sự, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Đinh Mạnh Thắng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (PVSD).

Cùng ngày, Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định Khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với bị can Đinh Mạnh Thắng theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án và triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước, sớm kết luận điều tra, truy tố và xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Đinh Mạnh Thắng sinh năm 1962 tại Hà Nội, từng tốt nghiệp kỹ sư xây dựng và thạc sĩ quản trị kinh doanh. Đồng thời, ông là em trai của ông Đinh La Thăng.

Ông Thắng nguyên là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà - doanh nghiệp liên doanh giữa Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Sông Đà. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp Nhà nước mà ông Đinh La Thăng từng làm lãnh đạo.

Trước khi trở thành lãnh đạo cao nhất tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà (SDP), ông Thắng từng có thời gian dài công tác tại các đơn vị thuộc Sông Đà.

Tháng 1/2004, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Sông Đà (tên cũ của CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà).



Tại Dầu khí Sông Đà, ông Đinh Mạnh Thắng lần lượt đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, như Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT công ty.

Ngày 15/4/2017, HĐQT Dầu khí Sông Đà đã có quyết định thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, quyết định miễn nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT đối với ông Đinh Mạnh Thắng và bổ nhiệm thay thế ông Vũ Trọng Hùng.

CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà là đơn vị liên kết giữa Tập đoàn Sông Đà và Tập đoàn Dầu khí.

Công ty được chuyển đổi từ quá trình cổ phần hóa Xí nghiệp Sông Đà 13.6 ngày 25/11/2003, hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp các công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng...

Trong giai đoạn ông Thắng làm lãnh đạo cao nhất tại đây, kết quả kinh doanh của SDP tăng trưởng tương đối ổn định so với quy mô tài sản gần 1.000 tỷ đồng của công ty.

Sau khi không còn vai trò lãnh đạo tại SDP nhưng với số cổ phiếu nắm giữ, ông Thắng vẫn là một trong những cổ đông lớn nhất nắm 6,71% vốn điều lệ.