Các sao Việt liên tục bị đặt nghi vấn hẹn hò: người dũng cảm thừa nhận, người chờ mãi chẳng chịu khai

Với các nghệ sĩ, những sản phẩm nghệ thuật luôn là yếu tố hàng đầu mà họ luôn muốn các khán giả hâm mộ của mình dõi theo. Thế nhưng, càng nổi tiếng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, đời tư của các sao Việt cũng trở thành những đề tài nóng bỏng trên các trang mạng xã hội và các kênh truyền thông.



Sơn Tùng – Thiều Bảo Trâm

Đứng đầu trong bảng danh sách không thể không nhắc tên cặp đôi được fan "réo tên" nhiều nhất đó là Sơn Tùng M-TP – Thiều Bảo Trâm.

Sơn Tùng là một trong những ngôi sao đình đám của làng nhạc Việt, sở hữu sự nghiệp âm nhạc được nhiều người ngưỡng mộ ở độ tuổi khá trẻ. Có lẽ cũng bởi vậy mà đời tư của anh chàng cũng thường xuyên được trở thành đề tài bàn tán của dư luận.

Mặc dù chưa một lần lên tiếng hay nhắc tới chuyện tình cảm, nhưng Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm lại liên tục bị các fan bắt gặp khi thường xuyên xuất hiện tại cùng một địa điểm và sở hữu những món đồ giống nhau.

Cả hai liên tục bị bắt gặp sử dụng đồ đôi sành điệu





Chiếc khuyên mũi cùng một vị trí giống nhau cũng là lý do dấy lên nghi vấn cặp đôi đang hẹn hò.





Cả hai từng bị bắt gặp đi mua sắm cùng nhau





Không thiếu những lần cả hai bị bắt gặp sánh bước bên nhau khi thì đi mua sắm, khi thì đi du lịch nước ngoài





Sơn Tùng M-TP là người khá kín tiếng về chuyện tình cảm trước truyền thông.





Tóc Tiên – Hoàng Touliver

Tương tự như Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm, Tóc Tiên và Hoàng Touliver mặc dù liên tục bị bắt gặp những bằng chứng hẹn hò nhưng cả hai đều chưa một lần chính thức lên tiếng xác nhận.

Tuy nhiên, việc bộ đôi dính như hình với bóng từ công việc tới cuộc sống đời thường đã giúp cho các fan có thêm cơ sở cho nghi vấn này.

Liên tục bị phát hiện những khoảnh khắc tay trong tay nhưng cả Tóc Tiên và Hoàng Touliver đều chưa lên tiếng xác nhận chính thức về mối quan hệ cả hai.

Luôn ủng hộ và giúp đỡ nhau trong những sản phẩm âm nhạc nhưng dù nhiều lần bị bắt gặp tay trong tay nhưng Tóc Tiên và Hoàng Touliver đều khéo léo né tránh việc nhắc tới đối phương hay mối quan hệ thân thiết hơn mức bạn bè giữa họ.

Bức ảnh gây xôn xao dư luận khi Tóc Tiên ra Hà Nội ăn tết và chụp ảnh cùng gia đình Hoàng Touliver.





Giọng ca "#Catena" cũng không ít lần bị bắt gặp tay trong tay cùng "bạn trai tin đồn"





Mặc dù, cũng có những tin đồn cả hai đã "đường ai nấy đi" nhưng sự xuất hiện của Touliver trong bữa tiệc sinh nhật của Tóc Tiên đã khiến khán giả thở phào nhẹ nhõm.





Hình ảnh được cho là Touliver cầu hôn Tóc Tiên đã gây bão cộng đồng mạng. Tuy nhiên, ngay sau đó nhân vật chính của câu chuyện đã lên tiếng phủ nhận.





Tóc Tiên và Hoàng Touliver được nhận xét là vô cùng ăn ý trong âm nhạc

Tuy nhiên, bên cạnh những ngôi sao dù liên tục xuất hiện những bằng chứng hẹn hò, nhưng mãi vẫn không chịu thừa nhận thì vẫn có những cặp đôi đã dũng cảm lên tiếng xác nhận với công chúng về mối quan hệ tình cảm...

Soobin – Hiền Hồ

Sau màn song ca cực "ngọt" và tình cảm trên sân khấu Giọng Hát Việt, cặp đôi Soobin – Hiền Hồ được các fan liên tục "réo tên" và đặt nghi vấn tình cảm.

Sau đó không lâu, cặp đôi đã bị các fan ghi lại khoảnh khắc tình tứ tại rạp chiếu phim càng làm cho tin đồn hẹn hò của cả hai trở thành đề tài bàn tán gây xôn xao dư luận.

Màn trình diễn cực tình trên sân khấu của Soobin Hoàng Sơn và Hiền Hồ





Hình ảnh thân thiết của Hiền Hồ và Soobin Hoàng Sơn bị các fan chụp lại

Trước những lời bàn tán, Soobin Hoàng Sơn lại nhanh chóng phủ nhận mình yêu Hiền Hồ và xác nhận giữa hai người chỉ là bạn bè, anh em thân thiết. Tuy nhiên, lời thú nhận của giọng ca "I know You know" lại thu hút không ít "gạch đá".

Sau đó vì không muốn câu chuyện bị đẩy đi quá xa, Soobin Hoàng Sơn đã chính thức lên tiếng thừa nhận giữa anh và giọng ca "Rồi người thương cũng hóa người dưng" từng có thời gian tìm hiểu nhau và có quan hệ tình cảm.



Hiện tại, cả hai đã đường ai nấy đi và hiện chỉ là quan hệ bạn bè.

Hari Won – Trấn Thành



Trước khi có một đám cưới trong mơ cùng với bà xã Hari Won, MC Trấn Thành cũng đã từng gặp phải không ít lời bàn tán mới bắt đầu hẹn hò "bí mật" cùng Hari Won.

Vừa chia tay Tiến Đạt không lâu, Hari Won lại bị bắt gặp tình tứ cùng Trấn Thành.





Cặp đôi liên tục bị rò rỉ những hình ảnh xuất hiện cùng nhau đi ăn, mua sắm cùng nhau…





Nhưng rồi, thay vì lảng tránh, cuối cùng cả hai đã quyết định công khai mối quan hệ dù gặp phải không ít những ý kiến trái chiều.





Sau dần, liên tục những khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi Trấn Thành – Hari Won xuất hiện, các khán giả cũng dần thay đổi suy nghĩ và tiếp tục ủng hộ tình yêu đẹp của hai nghệ sĩ.

Dương Khắc Linh - Ngọc Duyên



Mối quan hệ giữa nhạc sĩ Dương Khắc Linh và "người yêu tin đồn" Ngọc Duyên luôn là chủ đề được nhiều sự quan tâm. Suốt nhiều tháng qua, những bằng chứng hẹn hò của cả hai như dùng đồ đôi, đi du lịch cùng nhau,… liên tục bị các fan "soi" được và trở thành đề tài bàn tán xôn xao.

Cặp đôi bị soi từng sử dụng đồng hồ đôi với nhau





Thậm chí họ từng bị bắt gặp đi du lịch cùng nhau

Tuy nhiên, trước những nghi vấn của công chúng cặp đôi lại chọn cách giữ im lặng để né tránh việc thừa nhận mối quan hệ. Cho đến mới đây, sau một thời gian dài im lặng, trong cuộc gặp gỡ truyền thông, Dương Khắc Linh đã lên tiếng thừa nhận đang trong mối quan hệ tình cảm với Ngọc Duyên.



Theo chia sẻ, cả hai đã bén duyên từ chương trình "Giai điệu chung đôi". Cả hai đã dũng cảm chính thức công khai mối quan hệ hẹn hò trước báo giới.