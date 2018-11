Ở phần hai bộ phim Quỳnh Búp Bê , một nhân vật mới đã xuất hiện, đó là Thịnh (Hải Anh) – em trai của Vũ "mặt sắt" ( Minh Tiệp ). Tuy Quỳnh ( Phương Oanh ) giấu mình quá nhiều chuyện, nhưng Thịnh vẫn dành cho cô một tình cảm rất chân thành và sâu sắc.

Điều này được thể hiện rất rõ qua việc anh luôn xuất hiện kịp thời để bảo vệ cô. Tuy nhiên, điều khán giả quan tâm, bàn tán nhiều nhất lại là chuyện nghe có vẻ chẳng liên quan, là tại sao mỗi lần gặp Quỳnh là Thịnh đều đang đi ô tô trên đường?



Thịnh nhìn thấy Quỳnh chuẩn bị lên xe

Lần đầu tiên, Thịnh bị Quỳnh từ chối lời mời đi chung xe vì cô đã trót gọi taxi. Vì thế, anh đã lỡ mất cơ hội nói với cô cu Minh chính là đứa con thất lạc cô đang tìm kiếm. Và thấy Quỳnh có vẻ vội vã, anh đã đoán có điều không lành nên đi theo.



Thịnh tiếc nuối nhìn theo Quỳnh

Quả nhiên tiên liệu của Thịnh đã đúng. Khi anh đến thì Quỳnh và Nghĩa (Duy Hưng) đang dìu nhau ra đường bắt taxi. Nghĩa bị đàn em của My Sói ( Thu Quỳnh ) đánh đến bầm dập, không thể đi lại bình thường. May có Thịnh nên tất cả đã về nhà an toàn.



Nghĩa dường như có thiện cảm hơn với chàng trai này





Thịnh đưa Nghĩa về giúp Quỳnh

Lần đưa Nghĩa về nhà chỉ mới là lần đầu giúp đỡ, Thịnh còn tiếp tục ghi điểm khi giải cứu Đào ( Quỳnh Kool ) khỏi tay My Sói và gã bố dượng khốn nạn của Quỳnh (Đồng Thanh Bình). Cũng may là Thịnh rảnh rang, đi lượn lờ trên phố nên tình cờ gặp Nghĩa. Theo lời Nghĩa, anh nhanh chóng tới ngay khách sạn.



Khi Thịnh tìm đến nơi thì đúng lúc Quỳnh đang bị gã quản lý làm khó. Thịnh nhanh trí dọa báo công an nên mới lên được kịp thời giải cứu Đào.

Thấy tình cảnh như vậy, Thịnh hăng máu, xông vào giáng cho tên đê tiện kia vài cú đá.Và tất nhiên, sau cuộc giải cứu thành công, phát huy tinh thần của những lần trước, không sợ tốn xăng, không sợ mất công, Thịnh đã chở hai chị em Quỳnh và Đào về nhà.

Hai màn giải cứu kịp thời đã giúp Thịnh ghi điểm và trở nên đẹp hơn trong mắt khán giả. Tuy nhiên ở những phần giới thiệu phim sắp tới, thì Thịnh lại không thể bảo vệ cho Quỳnh trước cái tát trời giáng của Vũ.

Hãy cùng đón xem những diễn biến sẽ có trong Quỳnh Búp Bê vào 21h40 tối thứ 2 ngày 19/11/2018 nhé!