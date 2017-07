Cả nhà 8 người hung hãn đánh, chém hàng xóm: “Mạng người cùng lắm có 200 triệu thôi”

Người nhà ông Đỗ Hữu Lan (xã Thiệu Hợp, Thiệu Hóa, Thanh Hóa) bao gồm bà Lơ (vợ ông Lan), Lý (con gái), Luận, Thuận, Hòa (đều là con trai), Đạt (con rể) và Linh (con dâu)

Bà Dương Thị Tốt (vợ ông Ba), người vừa bị cả nhà ông Lan hành hung kể với báo Pháp luật Plus, sau vụ việc, gia đình ông Lan phao tin là có cháu rể làm Công an tỉnh, nên chả sợ gì. Vợ ông ta còn nói "Mạng người cùng lắm có 200 triệu thôi".

Ông Đỗ Viết Ba với nhiều vết khâu trên đầu, cánh tay phải bị gãy, người thâm tím kể lại với báo Người lao động, ông đang nằm xem ti vi thì nghe tiếng vợ la lớn, chạy ra, ông thấy vợ đang bị nhiều người nhà ông Lan xông vào đánh.

Lập tức, ông chạy ra can và bị ông Lan hô các con xông vào đánh và chém.

Báo Pháp luật Plus dẫn lời ông Ba kể, ông chỉ mặt Luận nói "Bay làm rứa là không được".

Tức thì Luận thách thức "Đứa nào ra đây tao chém chết". Ông Lan đứng ngoài hô to "Bay cứ chém chết đi, tao đi tù thay cho".

Ông Ba chưa kịp nói gì thêm thì bị một nhát chém sượt đầu gối, rồi Đạt, Thuận nhảy vào ôm lưng ông Ba, để Hòa cầm gạch phang vào mặt, vào thái dương ông Ba. Tiếp đó, Luận vung dao chém vào đỉnh đầu ông Ba.

Liên tiếp, những người con trai, con gái, con rể ông Lan vây vợ chồng ông Ba trút xuống những cơn mưa đòn.

Vợ chồng ông Ba bị nhiều người xông vào đánh cùng lúc. Ảnh Pháp luật Plus

Sau hàng loạt đòn đánh chí mạng bằng xà beng, gạch, dao, ông Ba người đầy máu me, thương tích vùng chạy về gần cổng rồi gục xuống ngất.

Bà Tốt thì bị 3 người phụ nữ túm tóc đập xuống đường bê tông tới ngất lịm.

Ông Lê Hồng Lan, Chủ tịch UBND xã Thiệu Hợp, Thiệu Hóa, Thanh Hóa xác nhận với báo Pháp luật Plus trên địa bàn vừa xảy ra sự việc vợ chồng ông Đỗ Viết Ba bị cả nhà hàng xóm là ông Đỗ Hữu Lan hành hung.

"Sau sự việc đó Công an xã đến can ngăn, họ còn hành hung cả Công an xã rồi hô lên là Công an đánh người.



Lúc đó rất đông người dân làm chứng, Công an xã chỉ can ngăn và mời vào trụ sở làm việc chứ có đánh ai?", ông Lê Hồng Lan nói với báo Pháp luật Plus.

Thượng tá Lê Hồng Quang, Trưởng Công an huyện Thiệu Hóa cho biết hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

"Hiện người bị thương đang nằm viện điều trị, sau này giám định thương tích ở mức độ như thế nào thì mới xử lý được", ông Quang thông tin với nguồn trên.



