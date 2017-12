Bức tranh lịch sử Jerusalem về cuộc tranh chấp kéo dài 1000 năm giữa Israel và Palestine

Ngày 14/5/1948, người đứng đầu Cơ quan Do Thái David Ben-Gurion công bố Tuyên ngôn Độc lập Israel, chính thức thành lập nhà nước Israel của người Do Thái. Ngay ngày hôm sau, liên quân 4 nước Ả Rập gồm Ai Cập, Syria, Jordan và Iraq cùng các đạo quân từ Yemen, Maroc, Ả Rập Saudi và Sudan phát động chiến tranh, hi vọng ngăn chặn Nhà nước Do Thái sơ khởi.