"Bộ sưu tập" vũ khí của kẻ buôn ma tuý, doạ ném mìn khi bị cảnh sát bắt

Chiều 24/4, Thượng tá Tô Văn Hậu - Trường Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy công an huyện này đã phá thành công chuyên án 417K, bắt giữ đối tượng Vi May Khăm (SN 1979, trú xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn), thư giữ nhiều vũ khí nóng nguy hiểm.



Cơ quan điều tra thông tin, cuối năm 2016, Công an huyện Kỳ Sơn truy quét tội phạm và bắt giữ 17 đối tượng nghiện ma tuý đang tập trung sử dụng thuốc tại lán trại của Khăm lập ra để buôn bán ma tuý. Thời điểm đó, Khăm đã nhanh chân trốn thoát.

Sau một thời gian bỏ trốn, đầu năm 2017, Khăm tiếp tục trở về quê lập lán trại để bán ma tuý cho các đối tượng trên địa bàn.

Lần này Khăm tinh vi và liều lĩnh hơn khi trang bị cả 1 "bộ sưu tập" vũ khí. Trong đó có 1 quả mìn tự chế được y giấu trong loa nghe nhạc đeo bên lưng quần để sẵn sàng chống đối khi bị lực lượng chức năng vây bắt.

Trưa 22/4, sau 1 thời gian điều tra theo dõi, nắm được việc Khăm sẽ tổ chức giao hàng cho các đối tượng nghiện ngay tại lán của mình nên lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn đã ập vào bắt giữ.

Khi bị lực lượng chức năng ập vào lán, Khăm bất ngờ và nhanh tay rút chiếc loa có chứa quả mìn tự tạo để ném về phía lực lượng chức năng. Tuy nhiên chưa kịp hành động, Khăm đã bị 4 trinh sát lao vào khống chế thành công.

Khám xét nơi ở của Khăm, lực lượng công an thu giữ 15 gam heroin, 1,55 gam ma túy tổng hợp, 8 điện thoại di động, 2 khẩu súng tự chế, 8 viên đạn AK, 3 viên đạn K54, 3 quả mìn tự chế, 24 kíp nổ công nghiệp, 24 đoạn dây cháy chậm, 1 con dao nhọn và gần 2 triệu đồng tiền mặt.

Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai, mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.