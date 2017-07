Bố mẹ ra ngoài, con 4 tuổi rơi từ ban công tử vong, chủ nhà phải đền hơn 170 triệu đồng

Thời gian vừa qua, dư luận Trung Quốc không khỏi xôn xao về vụ việc cậu bé 4 tuổi tử vong do bị ngã từ ban công tầng 4 của một căn nhà cho thuê thuộc địa phận thành phố Đông Quản (Quảng Đông, Trung Quốc).

Hiện trường tai nạn xuất hiện điểm bất thường

Nạn nhân của vụ tai nạn đau lòng này là cậu bé Tiểu Văn (tên nhân vật đã được thay đổi) vừa tròn 4 tuổi.

Theo thông tin được cung cấp từ phía cơ quan chức năng, vào năm 2013, gia đình cậu bé đã thuê một căn phòng trong căn nhà 4 tầng thuộc sở hữu của ông Cương, nằm tại thành phố Đông Quản.

Khoảng 2h sáng ngày 22/1/2017, Tiểu Văn đang ngủ say trong phòng. Cha mẹ cậu bé thấy con trai đã yên giấc, liền an tâm rời khỏi phòng.

Đến khoảng 3h sáng cùng ngày, cha mẹ Tiểu Văn tá hỏa khi phát hiện con trai mất tích. Ngay sau đó, người nhà tìm thấy cậu bé nằm cạnh cống thoát nước ngay sát nhà.

Tiểu Văn lập tức được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Tại đây, bác sĩ kết luận em bị chấn thương nặng do rơi từ trên cao xuống.

Mặc dù phía bệnh viện đã tận tình chạy chữa, nhưng do thương tích quá nặng, cậu bé 4 tuổi ấy không thể qua khỏi cơn nguy kịch.

Sau khi vụ việc xảy ra, cha mẹ của Tiểu Văn phát hiện nguyên nhân khiến con mình gặp tai nạn bắt nguồn từ chiếc rào chắn lan can thấp quá mức quy định.

Tháng 2/2017, người nhà nạn nhân đưa đơn kiện ra tòa án địa phương về việc chủ nhà cho thuê không tuân thủ quy định an toàn trong việc xây dựng nhà ở, dẫn tới vụ tai nạn thương tâm khiến Tiểu Văn thiệt mạng.

Cũng trong đơn kiện này, cha mẹ cậu bé đưa ra mức bồi thường là 170.000 NDT đối với chủ nhà cho thuê.

Rào chắn ban công, lan can cần được xây dựng chắc chắn và an toàn để bảo vệ con trẻ trong gia đình. (Ảnh minh họa).

Những lùm xùm phía sau vụ tai nạn đau lòng

Sau khi thẩm tra và xử lý toàn bộ vụ việc, tòa án thuộc thành phố Đông Quản đã đưa ra kết luận:

Trong vụ tai nạn của Tiểu Văn, cha mẹ cậu bé là đối tượng gây ra nguyên nhân chủ yếu, trực tiếp. Ở vai trò là người giám hộ, cha mẹ nạn nhân lại để con một mình trong nhà vào ban đêm, khiến cho tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Cùng với đó, dựa vào "Quy phạm thiết kế nhà ở" tại Trung Quốc, rào chắn ban công hoặc lan can được quy định không thấp hơn 1. 05m đối với nhà dưới 6 tầng, mà căn hộ nơi gia đình Tiểu Văn sinh sống lại có ban công chỉ cao 86, 5cm, thấp hơn nhiều so với quy phạm an toàn.

Từ căn cứ này, tòa án nhận thấy căn phòng cho thuê có tồn tại yếu tố gây nguy hiểm tới tính mạng cho người sử dụng. Đây cũng được xác định là nguyên nhân thứ yếu gây ra tai nạn thương tâm này.

Do đó, chủ nhà cũng phải gánh vác trách nhiệm và buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 15% các chi phí phát sinh.

Chiếc ban công thấp hơn so với quy định an toàn xây dựng là một trong những nguyên nhân dẫn tới bi kịch đau lòng. (Ảnh minh họa).

Dựa trên con số từ các khoản chi phí như viện phí, phí bồi thường tử vong, tiền mai mạng, tiền giao thông, phí cư trú, tổng số tiền gia đình Tiểu Văn phải chi trả sau khi xảy ra tai nạn là 300.000 NDT. Chủ nhà cho thuê phải bồi thường 15%, tức 45.000 NDT tệ.

Tuy nhiên xét tới tình huống tử vong và năng lực bồi thường của chủ nhà, tòa án quyết định chủ nhà phải chi trả thêm 7.500 NDT tiền phí bồi thương tổn thương tinh thần cho gia đình nạn nhân.

Đối với phán quyết trên của tòa án, cả hai bên đều không phản đối.

Mặc dù vụ án đã khép lại, nhưng tai nạn cướp đi sinh mạng của cậu bé 4 tuổi ấy đã trở thành lời cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh trong việc trông nom con cái.