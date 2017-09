Bí mật những "siêu thành phố ngầm" dưới lòng đất: Người Maya, Ai Cập đều tin là có thật

Những công trình và thành phố ngầm dưới lòng đất trải khắp thế giới luôn là bí ẩn đầy hấp dẫn khiến nhiều nhà thám hiểm muốn khám phá nhất. Hệ thống đường hầm và mật thất ngầm dưới những kim tự tháp Giza là một ví dụ khiến giới khoa học hiện đại ngày đêm giải mã.

Một vài công trình đã được giới khảo cổ học phát hiện, nhưng đó mới chỉ là bước đầu trong câu chuyện khám phá bí ẩn dưới lòng đất của nhân loại.

Trái Đất mà chúng ta đang sống chứa rất nhiều điều bí ẩn. Ảnh minh họa: Aetherforce.com

Chính vì bí ẩn, chưa được khoa học giải đáp hoàn chỉnh nên rất nhiều thành phố và thế giới ngầm trên Trái Đất được gọi tên từ những câu chuyện tương truyền từ truyền thuyết của nhiều nền văn hóa trên toàn thế giới.

Từ câu chuyện của những thành phố ngầm trong truyền thuyết...

Một trong những thành phố ngầm nổi tiếng nhất là thành phố Agartha, thành phố trong truyền thuyết được cho là nằm trong vùng lõi Trái Đất. Theo đó, Agartha bao gồm các hang động và mạng lưới ngầm, nơi trú ngụ của các thần trong tín ngưỡng Ấn Độ.

Theo thần thoại của người Hindu, ở thành phố ngầm Agartha không hề tăm tối. Ở sâu bên trong lõi Trái Đất là vùng không gian rỗng rộng lớn, có mặt trời, biển, hồ. Thành phố còn là nới trú ngụ của những sinh vật thông minh vượt trội hơn người thường.

Ở bên kia quả địa cầu, ở vùng châu Mỹ, lại có truyền thuyết về thành phố Akakor. Theo lời của một người dân bản địa sống trong rừng rậm Amazon, thì người này đã từng nhìn thấy một thành phố có dấu tích của một vương quốc ngầm dưới lòng đất. Thành phố ngầm Akakor được cho là trải rộng trên khu vực 3 nước, gồm Brazil, Bolivia và Peru.

Thành phố trong truyền thuyết Akakor. Mix News Colombia

Người Maya lại có câu chuyện truyền tai nhau về thành phố ngầm Xibalba (nghĩa là "vùng đất Mặt trời lặn"), nơi chỉ những vị thần và siêu anh hùng sinh sống. Cửa ngõ để vào thành phố Xibalba được cho là nằm tại Guatemala.

Còn tại Hy Lạp, đất nước nổi tiếng của những câu chuyện thần thoại, lại có truyền thuyết về thành phố ngầm dưới lòng đất của Hades. Thành phố này được cai trị bởi Hades, anh trai của thần Zeus và Poseidon. Đôi khi người ta gọi Hades là Diêm Vương.

Tại Ai Cập, đất nước của những kim tự tháp khổng lồ ẩn chứa những bí ẩn thách thức khoa học hiện đại, cũng có truyền thuyết về ngôi đền ngầm khổng lồ, chứa 3.000 căn phòng được trang trí bởi các bức tranh và họa tiết tượng hình.

Đến tài liệu mật của Hitler về cửa ngõ của lòng đất

Theo tài liệu tìm thấy được của Hitler và Đức Quốc xã, tại Nam Cực tồn tại một "cánh cửa", lối vào của một thế giới ngầm trên Trái Đất. Hitler sau quá trình "sống chết" săn tìm tin rằng, bên dưới lòng đất tồn tại những "siêu nhân", những người sở hữu những công nghệ siêu hiện đại.

Một số người còn cho rằng, Hitler và Đức Quốc xã đã liên lạc thành công với họ và nắm giữ được những bí quyết công nghệ hiện đại.

Mặc dù không có bằng chứng về sự việc này, tuy nhiên, thực tế thì Đức Quốc xã đã từng sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất so với các nước khác trong suốt cuộc Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Một số người cho rằng, Hitler và Đức Quốc xã đã liên lạc thành công với cư dân lòng đất và nắm giữ được những bí quyết công nghệ hiện đại. Ảnh minh họa: Pinterest.

Ý tưởng về Trái Đất Rỗng (Hollow Earth) thu hút khá nhiều sự quan tâm của học giả trên thế giới. Đã có nhiều cuốn sách nói về chủ đề này như "At the Earth’s Core" của Edgar Rice Borroughs, "A Journey to the Center of the Earth" của Jules Verne hay "Message found in a Bottle" của Edgar Allen Poe.

Trở lại câu chuyện về kim tự tháp Giza ở Ai Cập, sau hàng nghìn năm sừng sững tồn tại dưới sức hủy hoại thời gian và gió cát sa mạc, công trình vĩ đại vô cùng bí ẩn này vẫn khiến giới khoa học điên đầu giải mã.

Một khi bí ẩn về cách thức xây dựng và hệ thống công trình ngầm của Giza chưa được giải đáp thì vô vàn những bí ẩn khác vẫn hiện diện trên Trái Đất vẫn tồn tại nửa thực, nửa hư đối với nhiều người.

Những công trình ngầm, lõi Trái Đất... là những miền đất thu hút niềm đam mê khám phá của không chỉ những nhà thám hiểm mà còn của rất nhiều nhà khoa học trên thế giới.

