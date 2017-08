Sói xám mồ côi tìm thấy gia đình sau hơn 1.000 ngày đi xuyên 2 bang nước Mỹ

Tiếp nối câu chuyện từ cuộc gặp gỡ định mệnh giữa chú sói đen hoang dã tên Romeo và người thợ săn ở Alaska đủ sức "cảm hóa" anh trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Mỹ kỳ trước, là hành trình vượt hơn 1.600 km về miền Tây nước Mỹ của chú sói xám nổi tiếng trong câu chuyện xúc động tuần này.

Bí mật về sức mạnh, sự dũng cảm mà không một tay thợ săn hay trở ngại tự nhiên nào quật ngã được của chú sói xám sẽ được hé mở ngay sau đây.

1080 ngày: Quãng thời gian miệt mài trong cuộc hành trình hơn 1.600 km về miền viễn Tây của chú sói xám tên OR7

Đối mặt với cô đơn, nguy hiểm rình rập và quãng đường dài 1.600km trong hơn 1.000 ngày, chú sói mồ côi có làm nên kỳ tích? Ảnh: WallpaperSafari.

Sở dĩ, người ta đặt tên chú sói xám là OR7 để chỉ nó là con sói thứ 7 (và là con sói cuối cùng của bang Oregon) được các nhà nghiên cứu gắn thiết bị định vị GPS nhằm theo dõi và bảo vệ sinh vật hoang dã của bang.



Họ không ngờ, việc định vị này đã giúp họ quan sát được chuyến hành trình có 1-0-2 trong lịch sử miền viễn Tây nước Mỹ.

Mùa Thu năm 2011...

Hành trình vượt 1.600 km đi tìm hạnh phúc của OR7. Ảnh: Google Plus

Chú sói xám đực 2 năm tuổi cô đơn quyết định rời nơi mình ở để thực hiện chuyến hành trình xa xôi tìm đồng loại. Bởi nơi chú sói được sinh ra, tại Rừng Quốc gia Umpqua (nằm trong dãy núi Cascade, miền Nam bang Oregon, Mỹ), đã không còn một con sói nào sống sót.



Cứ thế trong 3 năm dài đằng đẵng, OR7 độc bước trên con đường tìm kiếm đồng loại. Nó đi từ dãy núi hoang vu Soda, vượt qua bồn địa Klamath đến Sky Lakes ở bang Oregon.

Trải qua những mùa đông băng giá, vượt qua cả những nòng súng nhắm bắn của cánh thợ săn trộm và sự khan hiếm thức ăn ở chốn xa lạ, sói xám OR7 cứ thế đi tiếp xuống miền nam, đến những nơi hoang vu khác thuộc bang California.

Sự xuất hiện của nó tại California là sự xuất hiện của con sói hoang dã duy nhất sau gần một thế kỷ bang này không có dấu chân của loài sói.

Bản đồ hành trình vượt hơn 1.600 km của OR7. Ảnh: Oregonwild.org

Trong thế giới hoang dã, sức mạnh của loài sói thể hiện ở bầy đàn và sức mạnh bầy đàn mạnh nhất trong tự nhiên thuộc về loài sói.

Ấy vậy mà, OR7 đã một mình vượt qua mọi thử thách của tự nhiên. Không có sói đầu đàn chỉ dẫn, không có đồng loại trên chuyến hành trình cô độc tưởng như bất tận ấy, OR7 trở thành con sói đầu đàn cho chính hành trình của nó. Cho chính cuộc đời của nó.

Hạnh phúc đón chờ sau những tháng năm không ngừng nỗ lực

Ba năm sau...

Chú sói non 2 năm tuổi ngày nào giờ đã thêm phần trưởng thành. Mất cả sói cha lẫn sói mẹ, OR7 một mình mạnh mẽ, dũng cảm và sống sót sau chuyến đi xuyên hai bang nước Mỹ.

Tất cả những nơi OR7 đi qua đều là những vùng hoang dã, ở những nơi đó thậm chí còn không có đường mòn. Nó vừa đi vừa hú gọi bầy (Nghe tại đây) như để mau chóng hoàn thành cuộc hành trình đầu đời của nó.



Và cuối cùng, những cố gắng, nỗ lực và bản năng sinh tồn chảy trong dòng máu của "loài thú săn mồi bậc thầy" đã được đền đáp.

Sau khi xuôi xuống miền nam đến bang California, OR7 lại ngược về Oregon. Điều kỳ diệu đã đến khi ở nơi vô cùng hoang vu ấy, nó đã gặp một con sói cái.

Cuối cùng, OR7 đã tìm được gia đình của riêng nó, với một "nàng" sói cùng 2 đứa con nhỏ. Nguồn ảnh minh họa: WallpaperSafari.

Không chỉ là đồng loại, quãng đời về sau của OR7 tựa như "trái ngọt" sau những nỗ lực thần kỳ không mệt mỏi của nó. Nó đã tìm thấy hạnh phúc của mình. Hiện giờ, chúng đã trở thành cha mẹ của 2 chú sói con đầu đời rất đáng yêu.

Từ chú chó sói duy nhất còn lại của Oregon, một mình bơ vơ trên chính nơi nó được sinh, rồi những khó khăn trên hành trình độc bước suốt 3 năm, OR7 đã hạnh phúc bên gia đình của nó.

Câu chuyện ở thế giới hoang dã thấm đượm tình này khiến rất nhiều người dân Mỹ xúc động. Nữ tác giả người Mỹ Emma Bland Smith quyết định lưu giữ câu chuyện có thật này vào cuốn sách dành cho giới trẻ của mình, có tên "Journey: Based on the True Story of OR7, the Most Famous Wolf in the West".

Câu chuyện mà OR7 mang đến thật xúc động. Thông điệp từ chuyến hành trình của OR7 quả thực rất rõ ràng: Mỗi chúng ta, ai cũng đều có tố chất để trở nên khác biệt. Dù cho bạn có là ai, có bị nghịch cảnh ập đến khó khăn đến mức nào, thì niềm tin vào chính mình, sự dũng cảm dám làm và dám hy vọng về ngày mai tươi sáng sẽ là những viên gạch hồng trải trên con đường chúng tìm đến bến bờ hạnh phúc.

"Trái ngọt" sẽ chờ ta ở phía cuối con đường. OR7 đã làm được điều kỳ diệu ấy trong 3 năm, ở chúng ta, đôi khi phải mất cả đời! Có hề chi, vì chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi, phải không! Vậy tại sao không cả đời nỗ lực để hái "trái ngọt" về sau, bạn của tôi!

... vì chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống thôi, phải không! Nguồn ảnh minh họa: Muthead

Bài viết sử dụng nguồn: Huffingtonpost, Psychologytoday.com, Oregonwild.org, Timberwolfinformation