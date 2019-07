Bị CTO Nokia chê thiết bị 5G có nhiều lỗ hổng bảo mật, Huawei đáp trả đầy gay gắt

Vài tuần trước, Giám đốc Công nghệ của Nokia, ông Marcus Weldon đã có một số chia sẻ về mạng 5G trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Anh. Theo Weldon, "các thiết bị 5G của Huawei rõ ràng có khiếm khuyết, một số vấn đề là do vô ý như lỗ hổng bảo mật chưa được vá hoặc cập nhật..., nhưng một số thì khá rõ ràng Điều này thật khó hiểu."

Ngoài ra, Weldon còn đồng tình với lệnh cấm của Mỹ nhắm vào Huawei. Ông cho rằng "cuộc đàn áp" của Mỹ với Huawei sẽ khiến thị trường trở nên công bằng hơn bởi Huawei luôn được hỗ trợ bởi nguồn vốn không minh bạch.

Cuối cùng, Weldon kết luận rằng khả năng bảo mật 5G của Huawei không đáng tin cậy, đặt cược vào thiết bị của Nokia là giải pháp an toàn hơn.

Những phát ngôn trên của Weldon với tư cách CTO Nokia ngay lập tức được mọi người chú ý tới. Phía Nokia cũng mau chóng đưa ra tuyên bố chính thức trên trang web của mình về vấn đề này. Theo đó, Nokia tuyên bố những gì ông Weldon nói là quan điểm cá nhân, không đại diện cho ý kiến của Nokia.

Thời điểm đó, Huawei chỉ đưa ra một thông báo ngắn gọn, cho rằng những gì CTO Nokia phát biểu chỉ là hiểu lầm. Tuy nhiên, mới đây gã khổng lồ Trung Quốc đã có phản hồi chi tiết hơn, gay gắt hơn về vấn đề này. "Chúng tôi không đánh cược, chúng tôi tạo ra những sự thật", Huawei tuyên bố.

Đầu tiên, Huawei bác bỏ lập luận của Weldon cho rằng thiết bị của họ không an toàn. Huawei cho biết các sản phẩm của họ đã được nhiều cơ quan thứ ba kiểm tra kỹ lưỡng về mức độ an toàn và chịu sự giám sát, kiểm tra an ninh nghiêm ngặt nhất thế giới. Chính CTO Nokia còn phải thừa nhận rằng thiết bị của họ không phải chịu những quá trình kiểm tra, giám sát kỹ như vậy. Huawei thách Nokia dám cung cấp mã nguồn cho các thử nghiệm an toàn giống như những gì họ đã trải qua.

Thứ 2, Huawei bác bỏ tuyên bố của CTO Nokia về việc họ cạnh tranh không công bằng về nguồn vốn. Huawei cho rằng tuyên bố này là xúc phạm và vô căn cứ. Tình hình tài chính của Huawei vô cùng minh bạch, đơn giản và công bằng, đã được kiểm toán bởi KPMG và áp lực từ phía Mỹ cũng không khiến thị trường công bằng hơn.

Cuối cùng, Huawei nói rằng công nghệ Trung Quốc chẳng có bất cứ vấn đề nào hết. Huawei cho biết các sản phẩm của họ sử dụng linh kiện chất lượng từ các nhà cung ứng trên toàn cầu. Chỉ có 30% linh kiện là do Huawei sản xuất và một số đối thủ châu Âu của Huawei cũng sản xuất thiết bị tại Trung Quốc. Chính Nokia cũng sản xuất thiết bị tại Trung Quốc.

Huawei tin rằng những phát biểu của Weldon có thể làm tổn hại tới danh tiếng của Nokia. "CTO Nokia tin rằng sẽ an toàn hơn nếu đặt cược vào thiết bị của Nokia nhưng tại Huawei chúng tôi chỉ đơn giản là không để khách hàng phải đánh cược vào bất cứ điều gì", Huawei kết luận.