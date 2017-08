Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm trộm chó bắn công an trọng thương

Ngày 6-8, nguồn tin từ Công an huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) cho biết đã bắt khẩn cấp 2 nghi phạm trộm chó dùng súng tự chế bắn trọng thương một thượng sĩ công an rồi tẩu thoát, gồm: Huỳnh Hữu Nghĩa (24 tuổi) và Ngô Hải Đăng (17 tuổi), cùng ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Khám xét nơi ở của 2 nghi phạm này, lực lượng công an phát hiện súng tự chế, bột ớt, cưa, dao nhọn…

Trước đó, vào rạng sáng 24-7, trên đường đi tuần tra trên các tuyến đường giao thông liên xã, tổ tuần tra của Công an huyện Thạnh Trị phát hiện 2 thanh niên đi trên xe máy có dấu hiệu khả nghi.



Khi bị tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng lại kiểm tra, 2 đối tượng đã tăng tốc bỏ chạy.

Đến khi bị lực lượng tuần tra đuổi kịp và chặn lại, đối tượng ngồi sau xe máy đã dùng súng điện tự chế (loại súng mà bọn trộm chó hay sử dụng) bắn trúng vào phần bụng của thượng sĩ Nguyễn Khánh Duy bằng mũi tên có cán gỗ dài 30 cm, đầu gắn thanh kim loại nhọn khoảng 10 cm.

Sau đó, 2 đối tượng còn ném bột ớt và bắn nạng thun khiến một người trong tổ tuần tra bị thương nhẹ.

Lợi dụng đêm tối, 2 đối tượng đã chạy thoát. Thượng sĩ Duy được đưa cấp tốc đến Trạm Y tế xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị sơ cứu, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu để phẫu thuật lấy thanh kim loại ra khỏi bụng.

Lúc này, thanh kim loại đã chạm vào gan của thượng sĩ Duy.