Thông tin bất ngờ về người phụ nữ đưa bé trai 1 tuổi thâm tím khắp cơ thể vào viện

Trước đó, theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Nguyễn Thanh Hằng chính là người đưa bé trai bị thâm tím khắp cơ thể vào vào Bệnh viện Xanh - Pôn ngày 3/8.

Bước đầu, Hằng khai tên thật cháu bé là A (SN 23/8/2016) và mẹ cháu bé tên là H. (SN 1983) trú tại phố Tống Duy Tân (quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).

Do mẹ cháu bé mới bị bắt vì tội danh liên quan đến ma túy, nên đã gửi con cho một người bạn nhờ nuôi hộ.

Đầu tháng 8 vừa qua, người bạn này bận công việc nên đã nhờ Hằng nuôi giúp một thời gian. Và ngày 3/8, thấy cháu bé có dấu hiệu nguy kịch nên Hằng đã đưa vào bệnh viện rồi bỏ rơi tại đó.

Tại cơ quan công an, Hằng cũng lý giải việc mình không khai đúng tên, địa chỉ thật của cháu bé là vì muốn che giấu lai lịch để cơ quan công an không xác minh được. Về những vết thương trên người cháu bé, Hằng phủ nhận do mình gây ra.