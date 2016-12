Bắt được 5 tấn cá hố, ngư dân "đút túi" nửa tỷ chỉ trong một đêm

Ngày 28/12, ông Trần Quang Vệ, Bí thư đảng ủy xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xác nhận trên báo Người đưa tin, tàu cá của ngư dân trên địa bàn vừa may mắn đánh bắt được 5 tấn cá hố, cho thu nhập hơn nửa tỷ đồng chỉ trong một đêm.



Đó là chiếc tàu vỏ sắt mang số hiệu NA 99929 đóng theo NĐ 67 của ngư dân Trần Xuân Danh (xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Chiếc tàu được đóng trị giá 18 tỷ đồng và mới đi vào hoạt động gần 3 tháng với hình thức đánh bắt là lưới vây rút chì.



Cá hố là loại cá có giá trị xuất khẩu. Ảnh: Báo Nghệ An

Trước đó, vào ngày 26/12, tàu cá của ngư dân Trần Xuân Danh đang đánh bắt ở vùng biển Thanh Hóa - Nghệ An thì phát hiện đàn cá hố thông qua hệ thống máy dò ngang. Ngay lập tức, các ngư dân trên tàu quay lại, tung lưới và vây bắt.



Sau gần 3 tiếng khai thác, ngư dân thu được hơn 5 tấn cá hố và bán được 530 triệu đồng.

Sau khi trừ chi phí, mẻ cá đem lại lợi nhuận 450 triệu đồng. Trong đó, chủ tàu hưởng từ 70 - 80 triệu đồng, còn lại chia đều cho 16 nhân công.



5 tấn cá hố cập cảng sáng nay. Ảnh: Người đưa tin

Ngư dân Trần Xuân Danh vui mừng chia sẻ trên báo Nghệ An:" Đây là chuyến vươn khơi thứ 3 sau khi đưa tàu vào khai thác, chuyến đi này gặp may hơn 2 chuyến trước. Sau chuyến này, chúng tôi sẽ đi tiếp 2 chuyến nữa mới về nghỉ tết, mong sẽ gặp may như chuyến này".