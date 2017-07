Bất chấp sóng to, gió lớn, nhiều người vẫn ra tắm ở biển Cửa Lò

Sự xuất hiện của bảo vệ bãi tắm chỉ mang hình thức vì sau khi nhắc nhở du khách lại di chuyển ra chỗ khác. Trong số những người đi tắm biển có cả trẻ em.

Trao đổi với pv vào chiều 17/7, ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, do ảnh hưởng của bão hiện bãi biển đang có sóng to gió lớn nên vẫn đang cấm du khách xuống tắm biển.

Lực lượng chức năng vẫn đang tập trung khắc phục hậu quả sau cơn bão và tuyên truyền du khách không được xuống biển tắm vào lúc này vì sóng to rất nguy hiểm.

Dự kiến sau 2 ngày khi sóng và gió nhẹ hơn thì biển mới được tắm trở lại.

Ông Dũng cho biết thêm, cơn bão số 2 đã khiến 20/360 kiot bán ven biển đã bị tốc mái. Trong đó có 1 kiot bị nặng. Ngoài ra có 45 nhà dân bị tốc mái, cây xanh trên địa bàn thị xã và ven bờ biển đổ rất nhiều.

Hiện, cơ quan chức năng đang tập trung cưa, chặt cây xanh để giải toả, khắc phục hậu quả sau bão.