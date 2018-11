Bắt 2 đối tượng chuyên dùng thẻ ngân hàng "ảo" mua hàng trên mạng

Ngày 13-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Ngô Anh Thái (28 tuổi, trú tại Đạm Thủy, Thủy An, thị xã Đông Triều) và Mạc Duy Lương (27 tuổi, trú tại An Phụ, Kinh Môn, Hải Dương) về tội “sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” .



Trước đó Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), Công an thị xã Đông Triều tổ chức kiểm tra hành chính tại số nhà 212, tổ 3, khu Vĩnh Tuy 2, Phường Mạo Khê (thị xã Đông Triều), phát hiện Thái và Lương có hành vi mua các thông tin tài khoản thẻ ngân hàng trên mạng của một người có tên gọi là C.C và sử dụng thông tin đó đặt hàng trên các trang Web của Nhật Bản rồi bán để chiếm đoạt tài sản.

Quá trình đấu tranh được biết, từ năm 2013 qua mạng xã hội ICQ, Thái biết có một số nhóm thành viên chuyên mua bán thông tin thẻ tín dụng Visa, Mastercard bị đánh cắp (gọi tắt là thẻ CC).

Thái đã tìm hiểu, làm quen và mua các thông tin thẻ CC với mục đích sử dụng để mua hàng bên Nhật chuyển về Việt Nam, Thái thanh toán bằng tiền ảo Perfect money hoặc Web money thông qua sàn giao dịch, sau đó sử dụng phần mềm máy ảo… để giả mạo IP của Nhật, trực tiếp dùng thông tin thẻ CC hoặc hướng dẫn Lương thực hiện việc đặt hàng trên trang Web bán hàng Online của Nhật.

Hàng hóa thường là quần áo hiệu Uniqlo, sữa nhật, son môi, phấn trang điểm và các loại mỹ phẩm…

Số hàng Thái sử dụng cá nhân hoặc bán cho một số cửa hàng bán đồ Nhật tại Hải Phòng và TP Hà Nội. Số tiền chúng chiếm đoạt lên hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an Quảng Ninh còn cho biết, qua kiểm tra máy tính của Thái còn phát hiện lưu trữ 49 thông tin tài khoản, thẻ ngân hàng do Thái mua trên mạng phục vụ việc mua hàng trên các Shop của Nhật Bản…

Hiện Cơ quan CSĐT đã gửi 49 “CC” đến Văn phòng đại diện Tổ chức thẻ Quốc tế Master và Visa tại Việt Nam để xác định tên chủ thẻ… nhằm phối hợp điều tra, làm rõ, hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.