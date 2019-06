Basilisk: Con quái vật giết người chỉ bằng một ánh nhìn

Basilisk (hay cockatrice) là một con quái vật gần giống chimera. Basilisk sinh ra từ trứng cóc hoặc trứng mãng xà do một con gà trống non ấp. Những con quái vật này khi nở ra có hình dạng nửa chim, nửa rắn và đều rất xấu xa. Do đó, Basilisk được xem là giống loài sinh vật nguy hiểm nhất trong thế giới thần thoại cũng như cực kỳ thù địch với loài người.

Đặc trưng của basilisk

Cơ thể của basilisk là những mảnh vá mang hình gà trống, rắn, và rồng được ghép lại với nhau. Nó được mô tả có hình dạng con gà trống, đầu có lông và có cặp chân. Đôi cánh rồng của nó mọc tủa ra từ phần vai và kèm theo đó là một cái đuôi dài ngoằn ngoèo. Mặc dù loại chimera này khá nguy hiểm, nhưng kích thước cơ thể của chúng thường rất nhỏ.

Ngoài ra, Basilisk cũng được miêu tả là một con rắn khổng lồ không có đầu gà hay cặp cánh. Tuy nhiên, nó lại có cách di chuyển khá dị thường. Không giống như những con rắn khác, thay vì trườn bụng trên mặt đất thì nó lại bò về phía trước với nửa thân trước vươn cao khỏi mặt đất. Basilisk thường đạt đến tỷ lệ khổng lồ.

Sức mạnh

Các truyền thuyết kể rằng Basilisk có thể giết chết hoặc làm bị thương một người đàn ông bằng năm cách khác nhau.

Vũ khí giết người nổi tiếng nhất của Basilisk là cái nhìn. Trong các truyện kể lẫn thần thoại ở nhiều nền văn hóa khác nhau, ánh nhìn của Basilisk đều được miêu tả là sẽ đoạt mạng người ngay lập tức.

Basilisk cũng sở hữu nọc độc chết từ khoảng cách xa cả mét. Một câu truyện cổ kể rằng khi chiến binh nhúng ngọn giáo vào nọc độc Basilisk, ngọn giáo đó có thể giết chết bất kỳ người hay động vật nào chạm qua.

Vũ khí thứ ba của Basilisk là hơi thở. Tuy không ai dám chắc Basilisk có thể phu lửa hay không, nhưng hơi thở khủng khiếp của nó đủ khả năng làm cây cối khô héo và con người trở thành tàn tật.

Ngay cả khi không tiếp xúc với hơi thở, nọc độc hay ánh nhìn chết chóc của con quái vật thì con người vẫn dễ bị giết chết bởi tiếng rít. Basilisk có tiếng rít nửa người, nửa chim, nửa bò sát của nó.

Không chỉ con người mà đến động vật cũng đều sợ hãi trước Basilisk. Mỗi nơi con quái vật đi qua, chim chóc đều bị hơi thở khủng khiếp cùng linh hồn xấu xa của nó thiêu cháy nếu ở quá gần, còn rắn rết đều bỏ chạy. Basilisk rất thích ăn thịt người.

Điểm yếu và cách hạ gục

Các tốt nhất là nên tránh đụng độ với Basilisk, tuy nhiên nếu buộc phải đối đầu với chúng thì đừng quên tận dụng những điểm yếu của chúng.

Loài vật nào cũng có thiên địch của mình, và Basilisk cũng không phải ngoại lệ. Thiên địch của nó là chồn và gà trống. Chồn hoàn toàn miễn nhiễm với ánh mắt của Basilisk, còn với nọc độc, loài chồn cũng có thể vượt qua dễ dàng nếu được cứu chữa kịp thời.

Do đó mà trong thần thoại, những người săn Basilisk thường được dặn ném một con chồn vào người nó. Ngoài ra, tiếng gà trống cũng có thể biến con quái vật thành tro.