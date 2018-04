Barca bị AS Roma hủy diệt: Cái giá của việc coi thường đối thủ

Serie A luôn tự hào với những lá cờ đầu ở đấu trường châu Âu. Juventus đã thống trị Italia và 2 lần lọt vào chung kết Champions League trong hơn nửa thập kỷ . Inter Milan giành cúp C1 trong 2 năm liên tiếp dưới sự dẫn dắt của huyền thoại Helenio Herrera, đồng thời là đội bóng Italia gần nhất lên ngôi ở Champions League. AC Milan thì khỏi phải bàn, với 7 lần vô địch cúp C1/Champions League và chỉ thua một mình "nhà vua" Real Madrid.

Ở đó, AS Roma trở nên lạc lõng, thậm chí là nỗi ô nhục của Serie trong 10 năm qua. Roma thua Manchester United 1-7, thua Bayern Munich 1-7, thua Barcelona 1-6. Lần gần nhất lọt vào tứ kết của "Bầy sói" cũng đã diễn ra cách đây tròn 10 năm. Đội quân non trẻ của HLV Domenico Di Francesco cũng thua Barcelona tới 1-4 trong trận lượt đi và đang chật vật đua tranh giành vé dự Champions League ở Serie A. Nói tóm lại, Roma chẳng có gì để so sánh với Barca-bất-khả-chiến-bại mùa này.

AS Roma vừa khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục. (Ảnh: Reuters)

Nhưng nếu chỉ vì thế mà coi thường Roma, Barca sẽ phải trả giá rất đắt. Tiếc cho đội bóng xứ Catalunya, khi những tuyên bố trước trận của HLV Ernesto Valverde về việc "Barca phải đá như thế chưa có lợi thế trước đối thủ" bị các học trò bỏ ngoài tai.

Sự thận trọng của Barca được thể hiện với đội hình mạnh nhất, song tinh thần đội khách đã ở lại... La Liga trong trận đấu trước mắt với Valencia - một trong những cuộc so tài có thể đưa Barca đến gần hơn với ngôi vô địch.

Trước đối thủ ra sân với tinh thần "quyết tử", Barca gần như không có ý thức bảo vệ thành quả. Đội khách nhận bàn thua sớm sau pha lập công của Edin Dzeko, song đó mới là khởi đầu của bi kịch. Lionel Messi cùng các đồng đội chơi thong dong, chậm rãi, không nghĩ đến chuyện ghi bàn trên sân Olympico để tạo lợi thế cho Barca.

Nhìn cách Liverpool đá "sống chết" trong hiệp 2 để có bàn thắng trên sân của Manchester City (dù đã thắng 3-0 ở trận lượt đi) để thấy, Barca đã quá chủ quan khi tự tin vào cách biệt 3 bàn có được tại Camp Nou. AS Roma ít nhất 2 lần gửi lời cảnh báo về phía khung thành của Ter Stegen, nhưng Barca vẫn thảnh thơi đến... kỳ lạ.

Dù Roma yếu hơn, thì khi bị đẩy vào thế đường cùng và phải chơi với tâm thế không còn gì để mất, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Gáo nước lạnh thứ hai được dội khi Dzeko bị Gerard Pique kéo ngã trong vòng cấm Barca. Thực tế, trước khi vùng lên và chơi quật khởi, Roma không có nhiều "bài vở" tấn công ngoài việc chuyền bóng cho Dzeko, song ngay cả việc khóa chặt ngòi nổ người Bosnia & Herzegovina, Barca cũng bất lực. Sẽ có nhiều tranh cãi về tình huống thổi phạt đền, nhưng bàn thắng là xứng đáng cho Roma.

Roma (áo nâu) chiến thắng bởi họ dám tin vào phép màu. (Ảnh: UEFA)

Với tinh thần của những đấu sĩ thành Rome bị đẩy lùi đến bờ vực thẳm, Roma đã đá một trận để đời. Đội chủ nhà chơi bóng rất chân phương với chỉ một mục tiêu duy nhất: Tấn công. Ngoài tấn công ra không có gì khác.

Còn với Barca, đội bóng của HLV Ernesto Valverde rơi vào thế nhập nhằng giữa tấn công và phòng ngự. Hoặc tiếp tục lên bóng để ghi bàn rút ngắn tỉ số và dập tắt ngọn lửa Roma, hoặc lùi về phòng ngự bảo toàn cách biệt thua 2 bàn. Barca thất bại, bởi họ không lường trước việc Roma sẽ chơi bốc lửa và triển khai tấn công với ý chí bạt sơn như vậy.

Cũng phải nói, Ivan Rakitic và Sergio Busquets đã hoàn toàn "tắt điện" trước sức ép nghẹt thở của bộ đôi Radja Nainggolan - Daniele De Rossi của đội chủ nhà. Roma đã tạo ra tới... 17 cơ hội, gần gấp đôi so với 9 của Barca. Đây không phải đẳng cấp của hàng tấn công yếu nhất trong top 4 Serie A.

Roma không tổ chức tấn công bài bản, mà đội bóng của HLV Di Francesco lên bóng bằng... niềm tin và tinh thần là chủ yếu. Barca không lấn át được tinh thần đó. Ngược lại, sự nhu nhược và sai lầm trong toan tính chiến thuật của HLV Valverde đã khiến Barca sụp đổ.

Vài giây sau khi Andres Iniesta rời sân để nhường chỗ cho Andre Gomes - bản hợp đồng thất bại, Barca thủng lưới bàn thứ 3. Không còn tiền vệ người Tây Ban Nha, Barca hỗn loạn và ngay cả khi Ousmane Dembele được tung vào sân, đội bóng xứ Catalunya cũng không tạo được thêm pha tấn công có nét nào.

Messi "vô hình" trong thất bại bạc nhược của Barca. (Ảnh: Getty Images)

Khó khăn bủa vây, Barca chỉ đặt niềm tin vào một mình Messi. Nhưng Messi dù giỏi đến mấy, cũng không thể vực dậy cả tập thể đã héo mòn về mặt ý chí qua từng phút của trận đấu. Barca thất bại bởi họ có... quá nhiều thứ để mất hay phân tâm, còn Roma thì không. Đội bóng thủ đô Italia đá như thế họ chỉ còn hôm nay để sống.

Hình ảnh Messi mất bóng và đứng thẫn thờ trước sự tràn lên của đội bóng áo bã trầu là tiêu biểu cho tinh thần của Barca trong trận này. Một trận đấu mà không cổ động viên Barca nào muốn nhớ lại.

Lần thứ hai liên tiếp hành quân đến Italia, Barca đều nhận thất bại tủi hổ với cách biệt 3 bàn. Dẫu vậy, lần này, Barca không thể oán trách số phận nửa câu. Đội chủ sân Camp Nou có tất cả, còn đối thủ của họ biết cách đá "chết bỏ" để lấy đi tất cả của Barca.