Bảo mẫu bạo hành, dọa cắt lưỡi bé gái khai "mâu thuẫn với gia đình nên nhất thời nóng giận"

Ngày 15/11, TAND huyện Bình Chánh (TP HCM) mở phiên xét xử nữ bảo mẫu Trần Thị Hồng Phúc (26 tuổi, quê tỉnh Long An) ra xét xử về tội "Hành hạ người khác".



Khoảng 7h, nhiều người liên quan đến vụ án đã có mặt tại tòa chờ tham dự phiên xử. Khoảng 1 giờ sau, Phúc được áp giải đến phiên xử. Nữ bị cáo thừa nhận mọi hành vi phạm tội, cho rằng mình chỉ được đào tạo hành nghề bảo mẫu cấp tốc.

"Trước đó, bị cáo nóng giận và bức xúc do nguyên nhân xuất phát từ gia đình bị cáo. Ban ngày bị cáo đi làm mệt mỏi, về nhà còn mâu thuẫn với gia đình. Lúc đó, bé không muốn ăn nên bị cáo bực tức nên mới có hành động sai trái như vậy. Bị cáo rất hối hận về hành vi của mình", bị cáo Phúc trình bày.

Người nhà bị hại cho biết đã làm đơn bãi nại cho bị cáo Phúc bởi hoàn cảnh của cô này cũng gặp nhiều khó khăn, nuôi con nhỏ. Gia đình Phúc cũng đã bồi thường cho phía bị hại 60 triệu đồng.

Phát biểu quan điểm tại phiên tòa, đại diện VKS huyện Bình Chánh cho rằng tình trạng bạo hành trẻ em diễn ra phổ biến trong thời gian gần đây. Hành vi bạo hành, đánh đập của bị cáo Trần Thị Hồng Phúc gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ.

Tuy nhiên công tố viên cũng đề nghị HĐXX xem xét hoàn cảnh của bị cáo Phúc khó khăn, một mình nuôi con nhỏ và đã bồi thường một phần thiệt hại để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo này. Do đó, VKS đề nghị mức án tù 1 năm 6 tháng đến 2 năm đối với bị cáo Trần Thị Hồng Phúc.

Trường mầm non xảy ra sự việc.

Theo cáo trạng, Trần Thị Hồng Phúc học chứng chỉ hành nghề sư phạm mầm non. Hồi đầu năm 2018, Phúc xin làm bảo mẫu lớp mầm non Ánh Sao Vàng (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh).

Sáng 25/7, em Ngọc D. (SN 2013) được gia đình đưa đến lớp mầm non do Phúc phục trách. Khoảng 10h40 cùng ngày, em D. do bị bệnh nên không chịu uống sữa mà còn ói ra nền nhà. Phúc tức giận dùng dép nhựa đang đi đánh liên tiếp vào chân bé và dùng tay đánh vào mặt bé.

Thấy bé gái khóc, Phúc yêu cầu các em nhỏ khác trong lớp lấy cây kéo (dùng để cắt giấy trang trí lớp học) để hù dọa. Khi em D. hoảng sợ vùng vẫy, Phúc liền dùng tay và chân bé gái nằm cố định.

Cô ta sau dó dùng kéo chĩa vào miệng bé D. đe dọa cắt lưỡi thì bé gái nằm im. Lúc này, nữ bảo mẫu mới bỏ kéo xuống rồi tiếp tục dùng tay đánh nhiều cái vào mặt bé rồi cho bé đi ngủ.

Toàn bộ sự việc, cô giáo khác phụ trách lớp chung với D. chứng kiến và có lấy kem thoa lên chỗ bị sưng tấy trên mặt bé gái. Kết luận giám định pháp y về thương tích ngày 31/7 của Trung tâm Pháp y Sở Y tế TP HCM kết luận nạn nhân bị chấn thương phần mềm gây sưng bầm vùng má, thái dương phải... Thương tích do vật tày tác động do dùng tay, dép nhựa đánh gây ra.

Bảo mẫu Phúc bị bắt tạm giam ngay sau ngày sự việc xảy ra. UBND xã Đa Phước cũng đã lập tức đình chỉ hoạt động của lớp mầm non này.