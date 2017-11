Bạo hành trẻ dã man: Bé gái vẫn ôm mẹ nói "cô Linh đánh". Phụ huynh ám ảnh không thể ngủ

Những ám ảnh của trẻ thơ do bị các bảo mẫu của cơ sở mần non tư thục Mầm Xanh (quận 12, TP.HCM) đày đọa và những cú sốc đến uất nghẹn của các bậc phụ huynh vẫn chưa thể nguôi ngoai sau khi sự việc bị đưa ra công luận.

Chiều 27/11, chia sẻ với báo VTC News, chị Nguyễn Thanh Tiến (ngụ phường Hiệp Thành, quận 12, có con bị bạo hành) nói rằng bản thân đã rất sốc khi xem cảnh con gái bị bảo mẫu dùng bình nước rửa chén đánh rất mạnh nhiều phát vào đầu, cho tới khi bé ngã ngửa ra nền nhà vẫn bị đập bình vào mặt.

Người mẹ này bày tỏ, chị không thể ngủ được, hễ nhắm mắt là bị ám ảnh bởi cảnh tượng con bị hành hạ ở cơ sở mầm non.

Còn anh Hoàng Ngọc Long (24 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành) thì thương con chảy nước mắt sau khi biết con bị đánh.

Chị Điểu Thị Tươi (quê Bình Phước, công nhân) kể trên báo Dân trí: "Tôi không dám xem hết clip, ôm con khóc và cả ngày hôm qua đến giờ, tôi không ăn uống nổi một thứ gì. Khủng khiếp quá!".



Nguồn trên thuật lại, bé gái con chị Tươi thì khóc ôm chặt lấy mẹ nói "cô Linh đánh... cô Linh đánh".

Cũng theo báo Dân trí, bé gái hơn 5 tuổi, con anh Nguyễn Hoàng Anh đã kể cho cha chuyện "cô Quỳnh tát con vào mặt, giật tóc con", ngoài ra, bé còn bị một cô khác đánh vào tay.

Ở góc độ người quản lý, bà Nguyễn Thị Nghĩa (Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) thốt lên "rất kinh hoàng" khi chia sẻ với báo Zing.vn.

"Thật đau lòng khi nhìn hình ảnh các cô liên tục dùng vật dụng như muôi, gáo nhựa, chai…, thậm chí dùng dao, uy hiếp học sinh. Điều này rất nghiêm trọng vì không những ảnh hưởng tới thể xác mà còn gây tổn thương sâu sắc về tinh thần trẻ", báo Zing.vn dẫn lời Thứ trưởng Nghĩa.

Trung tá Đào Trung Hiếu, một chuyên gia nghiên cứu tội phạm học (Bộ Công an) thì bày tỏ trên báo Tiền phong, là người có con nhỏ, ông "không đủ khả năng xem hết đoạn video hành hạ trẻ em ở trường mầm non vì nó quá man rợ".



Theo Trung tá Hiếu, hành động của chủ cơ sở mầm non và các bảo mẫu đã đi ngược lại mọi giá trị đạo đức truyền thống.

"Dưới góc nhìn người nghiên cứu tội phạm, theo tôi đây là hiện tượng hết sức bất thường trong xã hội cùng với sự gia tăng tình hình tội phạm, mặt trái cơ chế thị trường kéo theo hàng loạt vấn đề liên quan đến văn hóa, đạo đức lối sống...", ông Hiếu phân tích trên báo Tiền phong.

Trong cuộc họp khẩn chiều 27/11, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu nói, hành động bạo hành trẻ của phía cơ sở Mầm Xanh "dã man quá".

Còn ông Đặng Hoa Nam (Cục trưởng Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em - Bộ Lao động Thương binh & Xã hội) bày tỏ trên báo Infonet, sự việc ở cơ sở mầm non này rất nghiêm trọng và đáng lên án, bởi cả chủ cơ sở và các bảo mẫu cùng lúc bạo hành trẻ.

"Tôi rất đau lòng khi xem clip về bạo hành trẻ tại một cơ sở mầm non quận 12 (TP.HCM), đây là hành vi không thể chấp nhận", ông Nam nói trên báo Infonet.

Trong một diễn biến khác, báo VnExpress dẫn thông tin từ Thượng tá Nguyễn Quốc Hải (Phó Trưởng Công an quận 12, TP.HCM) hôm 27/11 cho biết, 8 gia đình đưa các cháu bé công an làm đơn yêu cầu xử lý hình sự bà Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh).

"Căn cứ hồ sơ, lời khai, chúng tôi đánh giá đã đủ dấu hiệu khởi tố chủ cơ sở Mầm Xanh về tội hành hạ người khác", Thượng tá Hải nói trên báo VnExpress và cho biết đã chuyển hồ sơ đề nghị VKS phê chuẩn quyết định khởi tố bà Linh.

Theo báo Tuổi trẻ, hôm 27/11 ông Thành Cang (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM) đã chỉ đạo tổng kiểm tra toàn bộ hoạt động của cơ sở mầm non ngoài công lập trên địa bàn TP.HCM và chấn chỉnh xử lý đối với những cơ sở không đủ điều kiện theo luật. Thành ủy cũng yêu cầu khẩn trương điều tra và xử lý hành vi bạo hành trẻ em xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh.

Chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh thừa nhận bạo hành trẻ (nguồn: Nguyễn Tân/Pháp luật TP.HCM)

(Tổng hợp)