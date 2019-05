"Bàn tay đen" của CIA đã nhúng vào cuộc đảo chính quân sự ở Venezuela như thế nào?

Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Jorge Arreaza đã lên tiếng cáo buộc Cục tình báo Trung ương Mỹ (CIA) là cơ quan đứng đằng sau giật dây cho các hoạt động lật đổ chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.

"Đây là một kế hoạch chung được CIA và phe đối lập phối hợp thực hiện để lật đổ Tổng thống Maduro nhằm thò bàn tay của họ vào các nguồn tài nguyên của đất nước Venezuela".

Jacob G. Hornberger, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tổ chức có tên gọi "The Future of Freedom Foundation" cho rằng, mặc dù chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy CIA trực tiếp can dự vào chiến dịch thay đổi chế độ ở Venezuela nhưng chắc chắn CIA đã đóng một vai trò chủ chốt ở đây.

Theo Hornberger, lật đổ chế độ luôn luôn là một trong những sứ mệnh cốt lõi của cơ quan tình báo này. Lịch sử đã chứng minh điều đó!

"Chiến tích" lật đổ chế độ của CIA

Peter Kornbluh, chuyên gia phân tích của Trung tâm Lưu trữ An ninh Quốc gia thuộc Đại học George Washington đã đưa ra con số thống kê về lịch sử 75 năm thực hiện các chiến dịch bí mật thay đổi chế độ ở châu Mỹ Latinh của CIA.

Điển hình trong số đó là vụ đảo chính ở Guatemala (1954), cuộc xâm lược Cuba thất bại (1961), tiến hành hàng loạt vụ ám sát ở Cuba (giai đoạn 1961-2001), xâm lược Cộng hòa Dominica (1965), can thiệp bầu cử và can dự vào cuộc đảo chính ở Chile (1964-73), xâm lược Panama (1990) và nhúng tay vào cuộc đảo chính ở Honduras (2009).

Hiện nay, mặc dù chưa có những bằng chứng xác thực về các hoạt động của CIA ở Venezuela nhưng từ các hoạt động lật đổ chế độ mà Mỹ phát động ở Mỹ Latinh không khó để suy ra điều đó.

Người dân ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đội mũ nồi đỏ in hình cố Tổng thống Hugo Chavez Ảnh: AP

Các trạm tình báo CIA từ lâu đã thiết lập quan hệ mật thiết với các đối tác địa phương trong khu vực.

"Những người Cuba lưu vong được CIA huấn luyện đã thao túng DISIP - cơ quan tình báo Venezuela trong những năm 1970", Kornbluh cho biết trong một cuộc phỏng vấn. "Một trong số những nhân vật này là Luis Posada (mang mật danh CIA AMCLEVE-15) đã giữ vai trò chủ đạo trong kế hoạch gài bom vào một máy bay Cuba năm 1976 khiến 73 thiệt mạng".



Posada sau đó tị nạn ở Venezuela và trở thành quan chức cao cấp của DISIP. Tổng thống Hugo Chavez đã thanh trừng các sĩ quan tình báo ủng hộ Mỹ nhưng CIA thì chưa bao giờ ngừng tuyển dụng điệp viên.

"Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng họ đang sử dụng những người của họ ở các cơ quan tình báo và quân đội", Mel Goodman, một đặc vụ CIA nghỉ hưu từng hoạt động trong các trạm tình báo CIA những năm 1970 và 1980 cho biết. "Đó là ngón nghề cơ bản của họ".

"Bàn tay đen" của CIA ở Venezuela

Khi Elliott Abrams bắt đầu nhúng tay vào hoạch định các chính sách thay đổi chế độ bí mật trong những năm 1980 ở Nicaragua, công việc bình phong của ông ta là Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề nhân quyền.



Otto Reich, một trùm lật đổ khác thời Tổng thống Ronald Reagan đã sử dụng Văn phòng Ngoại giao Công trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ làm vỏ bọc che chắn cho các hoạt động bí mật của mình.

Theo một báo cáo của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, các quan chức cấp cao CIA đã sử dụng văn phòng của Reich để soạn thảo một chiến dịch tuyên truyền và thực thi chính trị nội bộ ở Nicaragua.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Reich chưa bao giờ lãng quên sở thích can thiệp của mình. Hai thập kỷ sau đó, thời nhiệm kỳ của Tổng thống Bush con, ông ta trở thành trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Tây Bán cầu và hậu thuẫn cho cuộc đảo chính quân sự lật đổ Hugo Chavez.



Gần đây nhất, Quỹ Dân chủ Quốc gia Mỹ (NED) đã chuyển hàng triệu USD cho các băng nhóm đối lập ở để đưa lãnh đạo đối lập Juan Guaido lên nắm quyền. Venezuela cáo buộc NED là tổ chức bình phong đứng đằng sau các chiến dịch bí mật nhưng chính phủ Mỹ thì phủ nhận điều đó.

Năm 1985, trong câu chuyện đăng tải trên tờ The New Republic, Jefferson Morley - chủ nhân của trang The Deep State đã tiết lộ về cách thức CIA xây dựng, hướng dẫn và chỉ đạo Lực lượng Dân chủ Nicaragua (FDN) tìm cách lật đổ chính phủ cánh tả của nước này.

Một sĩ quan CIA có tên gọi Tony Feldman đã giải thích với Edgar Chamorro - Tư lệnh FDN rằng, ông ta không nên nói với báo giới về việc tổ chức này đang cố gắng lật đổ chính phủ mà chỉ là đang "tạo ra những điều kiện phát huy dân chủ". Những luận điệu như thế này đang lặp lại với các nhóm đối lập ở Venezuela ngày nay.

Năm 2018, xuất hiện nhiều tin đồn loan truyền CIA đã nhúng tay vào kế hoạch ám sát hụt Tổng thống Maduro bằng máy bay không người lái trong khi ông đang tham dự buổi lễ diễu binh tại thủ đô Caracas hôm 4/8.

Đầu tháng 2/2019, một chiếc Boeing 767 của hãng hàng không 11 Air cất cánh từ Sân bay Quốc tế Miami đã bị chính quyền Valencia, Venezuela bắt giữ khi vận chuyển 19 khẩu súng trường tấn công, các kính ngắm viễn vọng, anten radio cùng một số thiết bị khác nữa mà đích đến của chúng bị cáo buộc là trang bị cho các lực chống lại Tổng thống Maduro.

Liệu có "bàn tay đen" nào của CIA can dự vào kế hoạch này hay không vẫn là một câu hỏi còn để ngỏ.