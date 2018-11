APEC 2018: Trung Quốc ngăn cản phóng viên tác nghiệp gây bức xúc

Trong chuyến thăm đầu tiên tới Papua New Guinea, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có buổi ăn trưa làm việc với lãnh đạo tám đảo quốc Thái Bình Dương gồm Papua New Guinea, Quân đảo Cook, Fiji, Liên bang Micronesia, Niue, Samoa, Tonga và Vanuatu.



Chuyến thăm và gặp gỡ của ông Tập diễn ra trong bối cảnh vị trí chiến lược của các đảo quốc này trở nên ngày một quan trọng và nhiều nước, trong đó có Trung Quốc và Australia, đang cạnh tranh ảnh hưởng tại đây.

Truyền thông quốc tế và sở tại, trong đó có ABC, đã được mời đến để tường thuật lại sự kiện này, song khi đến nơi, các nhà báo và quay phim đã bị quan chức Trung Quốc từ chối, trong khi đó, truyền thông của Trung Quốc vẫn được tác nghiệp bình thường.

Trước đó, các phóng viên của ABC và một số tờ báo sở tại khác đã đăng ký với chính phủ Papua New Guinea để tường thuật lại các sự kiện này, với thẻ tác nghiệp đặc biệt. Do đó, không khó hiểu khi truyền thông sở tại đặc biệt không hài lòng về động thái này của phía Trung Quốc.

Phóng viên Tarawa Rei của Đài Truyền hình Papua New Guinea cho rằng đây là một hành xử đáng thất vọng và gây tổn hại tới quyền tự do báo chí của Papua New Guinea - với tư cách nước chủ nhà, họ luôn mong muốn có thể tường thuật sự kiện này.

Một quay phim của hãng ABC thậm chí còn bị đe dọa bởi nhân viên an ninh Trung Quốc khi chĩa máy quay về phía các nhà báo bị từ chối.

Song đây không phải là lần đầu việc này xảy ra tại APEC. Tại lễ khánh thành một con đường ở Port Moresby, giới truyền thông đã không được phép kết nối với hộp âm thanh để thu âm lại bài phát biểu và chỉ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) có đặc quyền này. Họ thậm chí còn không được đặt máy ghi âm ở một chiếc loa phát trong sự kiện.

Tương tự, tháng trước, đài truyền hình ABC và NBC đã bị buộc phải rời khỏi sân bay sau khi cố gắng ghi hình lại lễ tiếp đón Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị theo yêu cầu từ Đại sứ quán Trung Quốc, dù đã được mời tới đây.