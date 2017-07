Angelina Jolie bị chỉ trích "tàn nhẫn" vì cách tuyển diễn viên nhí có hoàn cảnh nghèo ở Campuchia

Để tuyển chọn diễn viên chính Loung Ung trong bộ phim mới "First They Killed My Father" mà Angelina Jolie đạo diễn, cô cùng các giám đốc casting thường đến các cô nhi viện, rạp xiếc và các ngôi trường ở khu ổ chuột để tìm những em bé nghèo khó phù hợp cho vai diễn này.

Nhưng theo những gì nữ đạo diễn kể lại, cô đã dùng tiền và lợi dụng cảm xúc đau buồn của các em để tìm diễn viên mình muốn. Điều này đang khiến Angelina phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội.



Angelina Jolie trên trường quay bộ phim "First They Killed My Father"

Phóng viên của tờ Vanity Fair cho biết: "Để tìm diễn viên chính đóng vai Loung Ung, các giám đốc casting đã bày ra một trò chơi có thể khiến nhiều người bức xúc: họ đặt tiền trên bàn rồi yêu cầu đứa trẻ hãy nghĩ về lý do cần số tiền đó, và sau đó họ lấy lại tiền.

Đứa trẻ sẽ phải nghĩ ra một lời nói dối để được trao lại số tiền này".

Angelina Jolie tiếp lời: "Srey Moch (cô bé được chọn) là đứa bé duy nhất nhìn số tiền đó thật lâu. Khi bị bắt phải trả lại tiền, cô bé trở nên xúc động và nước mắt tuôn trào.

Khi được hỏi cần tiền làm gì, cô bé nói ông của bé vừa mất, và họ không có đủ tiền để làm đám tang".

Quá trình tuyển chọn này nhằm tìm ra đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhất để vào vai Loung Ung thời thơ bé - một nhà hoạt động xã hội người Campuchia trong bộ phim của Angelina.

Trong phim này, nhân vật Loung Ung từng phải trải qua tuổi thơ lạc mất cha mẹ và lưu lạc khắp nơi trong thời chiến tranh.

Angelina Jolie bên cô bé được chọn tại trường quay

Tuy nhiên, bài kiểm tra để tuyển diễn viên này bị nhiều người lên án là quá tàn nhẫn và "đùa giỡn" với cảm xúc của những trẻ em nghèo. Dư luận đã chỉ trích Angelina Jolie dữ dội trên mạng xã hội.

Angelina Jolie kể cho @VanityFair về cách cô ta tìm thấy diễn viên chính cho phim của mình bằngviệc dùng tiền dụ dỗ trẻ em nghèo và rồi lấy lại tiền...

"Trò chơi casting" mà Angelina Jolie bày cho những đứa trẻ túng quẫn thật sự tàn ác và cần phải được chú ý.

Gì cơ? Điều này thật kinh hoàng.

Angelina Jolie điên rồi. Quả là một trò chơi tâm lý độc ác đối với những trẻ em nghèo khổ.

Tại sao Angelina Jolie lại đem những đứa trẻ nghèo khổ vào kế hoạch độc ác này chứ?

Này Liên Hiệp Quốc? Các người đã thấy câu chuyện trên @VanityFair về những gì Angelina Jolie làm với trẻ em nghèo chưa? Vẫn nghĩ cô ấy là Đặc phái viên tốt chứ?

Tôi đã luôn nghi ngờ khi Angelina Jolie diễn như Mẹ Theresa. Hành động kia thật sự gây sốc và sai trái. Những đứa trẻ tội nghiệp ấy.