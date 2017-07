Angelina Jolie bị liệt cơ mặt, tăng huyết áp và chia sẻ về cuộc ly hôn với Brad Pitt

Angelina Jolie mới đây đã xuất hiện vô cùng lộng lẫy trên bìa tạp chí Vanity Fair. Đồng thời trong bài phỏng vấn, nữ minh tinh 41 tuổi vừa có những chia sẻ về cuộc sống hiện giờ của cô sau khi chia tay Brad Pitt. Đáng chú ý, Angelina Jolie cho biết, cô hiện được chẩn đoán đã mắc bệnh Bell's Palsy (liệt nửa cơ mặt) và chứng tăng huyết áp.



Hình ảnh mới nhất của Angelina Jolie trên bìa Vanity Fair

Bell's Palsy là tình trạng bệnh bị yếu hay liệt cơ một bên mặt. Nguyên nhân là do dây thần kinh ngoại biên số VII bị chèn ép và viêm sưng, khiến nó không có khả năng điều khiển các cơ bắp trên mặt và làm cho cơ bắp bị cứng, tê và mất co giãn khi nói hoặc cười. Điều này khiến khuôn mặt bị méo một bên.

Về bệnh tình của mình, Angelina Jolie bày tỏ: "Tôi không biết tình trạng đó là do tôi đã mãn kinh hay là do một năm biến động tôi đã trải qua. Đôi lúc, những người phụ nữ trong gia đình đặt bản thân họ ở vị trí cuối cùng, cho đến khi điều đó được thể hiện quá rõ qua sức khỏe của họ".

Tuy nhiên, Angelina không tỏ ra quá nao núng trước những vấn đề về sức khỏe của mình: "Tôi thật ra cảm thấy mình đang trở nên một người phụ nữ toàn vẹn hơn, vì tôi đang thực hiện những sự lựa chọn một cách sáng suốt, tôi đặt gia đình lên trên hết, và tôi tự kiểm soát cuộc sống, sức khỏe của mình. Tôi nghĩ chính điều đó làm nên một người phụ nữ toàn vẹn".

"Suốt 9 tháng, tôi đã cố gắng làm thật tốt việc nội trợ, dọn dẹp phân cún, rửa chén và đọc truyện ru các con ngủ. Tôi đang ngày càng giỏi ở cả 3 lĩnh vực đó". Đồng thời, Angelina chia sẻ rằng, cô đã nhờ đến phương pháp châm cứu để chữa trị căn bệnh liệt nửa cơ mặt.

Suốt 9 tháng sau khi ly hôn Brad Pitt, Angelina Jolie đã đưa các con đến sống ở những ngôi nhà mới mà cô thuê. Hiện giờ, họ mới có thể cố định cuộc sống tại một ngôi biệt thự mà Angelina mua hẳn với giá 25 triệu USD (560 tỷ VND).

Cô kể về thời điểm chật vật trước khi tìm được mái ấm cố định rằng: "Đó đã là quãng thời gian khó khăn nhất. Hiện chúng tôi chỉ đang cố gắng tìm được bầu không khí bình yên. Ngôi nhà này là một bước tiến lớn đối với chúng tôi. Cả gia đình đang cố hết sức để chữa lành vết thương lòng".

Angelina không chia sẻ chi tiết về điều đã khiến cô với Brad Pitt tan vỡ, nhưng mập mờ nói rằng mọi chuyện đã căng thẳng được một thời gian trước khi cô quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Theo nữ minh tinh tiết lộ, vào mùa hè năm ngoái, trong giai đoạn hậu kỳ của bộ phim "First They Killed My Father" mà Angelina đạo diễn, quan hệ giữa vợ chồng họ đã trở nên "tồi tệ". Song, trong bài phỏng vấn, Angelina đã rút lại từ "tồi tệ" để diễn tả về mọi chuyện giữa họ: "Tôi không muốn dùng từ đó ("tồi tệ")... Mà là mọi chuyện đã trở nên "khó khăn"".

Từng có tin đồn rằng, Angelina Jolie vốn là Đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc, thường xuyên tham gia các hoạt động nhân đạo trên thế giới và dẫn các con theo. Trong khi đó, Brad thì lại mong muốn cuộc sống gia đình ổn định. Sự khác biệt về phong cách sống giữa họ bị đồn đoán là nguyên nhân gây rạn nứt.

Nhưng trong bài phỏng vấn mới, Angelina đã phủ nhận điều này: "Phong cách sống của chúng tôi không phải là điều tiêu cực. Đó không phải là vấn đề. Cuộc sống đó sẽ luôn là một trong những cơ hội tuyệt vời nhất mà chúng tôi đã trao cho các con… Chúng giờ là 6 con người mạnh mẽ, bản lĩnh và rất chín chắn. Tôi rất tự hào về chúng".

Angelina Jolie bày tỏ: "Các con của tôi đã trở nên rất mạnh mẽ vào thời điểm cần thiết. Tất cả chúng tôi đều đang hồi phục tâm lý sau những sự việc đã dẫn đến quyết định nộp đơn ly hôn... Các con tôi chịu tổn thương không phải vì chuyện ly hôn, mà là vì nhiều chuyện khác trong cuộc sống".

Về quan hệ với Brad Pitt, nữ minh tinh cho hay: "Chúng tôi quan tâm đến nhau và quan tâm đến gia đình mình, cả hai đều đang cố gắng để đạt cùng một mục tiêu".

Khi được hỏi cô có ngạc nhiên về bài phỏng vấn của Brad Pitt với tạp chí GQ, trong đó anh thừa nhận thói nghiện rượu đã khiến gia đình họ tan vỡ, Angelina Jolie đã trả lời: "Không".

Mặc dù bên ngoài tỏ ra điềm tĩnh, nhưng Angelina Jolie cho biết, cô luôn tránh thể hiện cảm xúc đau đớn và tức giận trước mặt các con: "Thuở thiếu thời, tôi rất lo lắng về mẹ của mình. Tôi không muốn các con mình lo lắng về tôi giống như thế. Nếu có khóc, tôi phải khóc trong phòng tắm, chứ không thể làm điều đó trước mặt bọn trẻ. Bạn cần cho chúng thấy rằng mọi chuyện vẫn ổn thôi, dù thật ra chính bạn cũng không rõ".

Nhớ lại khoảnh khắc khi được bác sĩ gọi điện báo có khả năng bị ung thư buồng trứng, Angelina kể: "10 phút sau cuộc gọi đó, căn phòng xung quanh tôi như quay cuồng. Tôi tự hỏi: "Làm thế nào mà chuyện đó xảy ra?"". Cô đã phải giấu chuyện này với các con, làm thêm vài xét nghiệm và chờ đợi trong nhiều ngày. Khi nhận được tin không bị ung thư, Angelina đã mừng đến ngã quỵ.

Ngay sau đó, nữ minh tinh đã đặt hẹn phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng: "Tôi bước đến phòng phẫu thuật mà trong lòng rất vui mừng. Tôi còn nhún nhảy. Bởi vì khi ấy, nó chỉ là ca phẫu thuật để phòng bệnh".