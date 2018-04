Ả Rập Saudi tuyên bố sẵn sàng đưa quân tới Syria nếu Mỹ và phương Tây đề xuất

Hôm thứ hai vừa qua (16/4), trong một buổi phỏng vấn của truyền hình quốc gia, Ngoại trưởng Ả Rập Saudi Adel al-Jubeir đã cho biết: Riyadh sẵn sàng đưa quân tới Syria trong khuôn khổ liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu nếu nhận được đề xuất từ liên minh.

Ông Adel al-Jubeir cho biết thêm, trong cuộc họp báo chung với Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres sau cuộc họp ở Riyadh, Ả Rập Saudi đã thảo luận về việc gửi các lực lượng từ Liên minh Chống Khủng bố Quân sự Hồi giáo tới Syria.

Động thái này được cho là tiếp nối các phát ngôn trong Hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập lên án vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma, Đông Ghouta. Các nước Ả Rập đã cáo buộc chính quyền ông Bashar al-Assad gây ra vụ tấn cộng, đồng thời lên án sự can thiệp của Iran vào các nước trong khối Ả Rập.

Các nước phương Tây đã cáo buộc các lực lượng ủng hộ chính phủ Syria tham gia một vụ tấn công bằng vũ khí hoá học ở Douma vào ngày 7/4.



Hiện tại, các chuyên gia từ Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) đã được triển khai tới Syria để điều tra các cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hoá học ở Douma.

Hôm 17/4, Tổng giám đốc OPCW Ahmet Uzumcu cho biết các chuyên gia đã không được tiếp cận Douma. Lí do được các quan chức Syria và Nga đưa ra là ở Douma còn một số vấn đề an ninh đang chờ giải quyết, nên họ tạm thời chưa cho phép đoàn chuyên gia OPCW tiếp cận hiện trường để đảm bảo an toàn.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, tin đồn về việc sử dụng khí độc ở Douma đã được lan truyền để biện minh cho sự can thiệp của nước ngoài, mà đỉnh điểm là đợt tấn công bằng tên lửa của Mỹ và Anh, Pháp hôm 14/4.