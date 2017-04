9 bức ảnh nổi tiếng cho đến nay vẫn là bí ẩn không có lời giải đáp

Thế giới thì bao la trong khi hiểu biết của con người chỉ là hữu hạn. Vì thế, có những bí ẩn dù đã tồn tại từ nhiều năm nay nhưng vẫn luôn là câu hỏi còn bỏ ngỏ đối với nhân loại.



1. Giai thoại về nòng nọc khổng lồ ở đảo Hook, Úc.

Sinh vật lạ giống nòng nọc khổng lồ xuất hiện ở đảo Hook vào năm 1965.

Vào những năm 60 của thế kỉ trước, nhiều người dân xung quanh khu vực đảo Hook, Úc thường truyền tai nhau về một con quái vật có hình dáng nòng nọc có chiều dài lên tới 25m. Tuy nhiên, câu chuyện lên đến đỉnh điểm khi nhiếp ảnh gia Robert Le Serrec đã tới đó và chụp lại được tấm hình con quái vật đó.

Ông Robert cho biết đã nhanh tay bấm máy sau khi nhìn thấy một sinh vật khổng lồ lấp ló dưới đáy biển khu vực đảo Hook, Úc. Bức ảnh được chụp vào năm 1965 nên không thể có sự can thiệp của photoshop được. Tuy vậy, ngày nay, khoa học vẫn chưa thể đưa ra lý giải thuyết phục về nguồn gốc của sinh vật bí ẩn này.

2. Vệt sáng huyền bí không có lời giải ở Na Uy

Cho đến nay, vệt sáng trên bầu trời Na Uy năm 1940 vẫn là một bí ẩn.

Vào năm 1940, trên bầu trời thung lũng Hessdalen đã xuất hiện một vệt sáng kéo dài, bao quanh nó còn là vô số quả cầu lấp lánh. Vệt sáng kỳ lạ chỉ hiện hữu khoảng 30 giây rồi vụt tắt nhưng khoảnh khắc hiếm hoi đó đã vô tình lọt vào ống kính của một nhiếp ảnh gia.

Kể từ đó, rất nhiều du khách đã kéo đến thung lũng Hessdalen để tham quan và cắm trại với mong ước được nhìn thấy vệt sáng kỳ ảo thêm một lần nữa.

Trong khi, người ta vẫn đồn thổi đây là dấu vết của người ngoài hành tinh thì vào tháng 5/2014, một số nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết rằng, lượng đá kim loại trong núi kết hợp với khí lưu huỳnh từ sông đã hình thành các bong bóng khí có ánh sáng kì ảo trên bầu trời.

Tuy nhiên, giả thuyết này vẫn chưa được chứng thực và ánh sáng Hessadlen cho đến ngày nay vẫn là một tấm màn bí mật.

3. Hiệp sĩ bóng đêm xuất hiện ngoài địa cầu

Vật thể lạ ngoài không gian được đặt tên là "hiệp sĩ bóng đêm".

Vào năm 1960, vệ tinh nhân tạo của NASA đã ghi lại hình ảnh một vật thể lạ lơ lửng xung quanh quỹ đạo Trái Đất. Ngay sau đó, các chuyên gia đã đặt cho nó cái tên "hiệp sĩ bóng đêm". Sau đó, vật thể này còn tiếp tục xuất hiện nhiều lần cho đến khi tự biến mất khỏi không gian.

Theo một số dự đoán, đó có thể là mảnh vỡ của một thiết bị không gian nào đó. Tuy nhiên, mâu thuẫn ở chỗ, vào thời điểm đó, không có vệ tinh nào được phóng lên và vật thể này cũng được xác định không phải do con người chế tạo.

4. Người phụ nữ bí ẩn trong vụ thảm sát tổng thống Mỹ

Người phụ nữ bí ẩn nhất trong vụ thảm sát tổng thống J. Kennedy.

Tổng thống Mỹ J. Kennedy bị thảm sát vào ngày 22/11/1963 tại thành phố Dallas, Mỹ. Trong những bức hình chụp lại vào khoảnh khắc đấy, có một người phụ nữ với chiếc máy ảnh trên tay xuất hiện tại hiện trường.

Được biết, trong lúc mọi người đang hoảng loạn thì bà vẫn ung dung giơ máy ảnh lên ghi hình và sau đó nhanh chóng băng qua đường.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực tìm kiếm nhân chứng này đều trở nên vô ích khi không một manh mối nào lần ra được. Sau này, người ta đặt biệt danh cho người phụ nữ ấy là Quý bà Babushka vì bà có choàng một chiếc khăn khá giống phụ nữ Nga.

5. Người đàn ông rơi tự do trong tư thế khó hiểu

Bức ảnh nổi tiếng mang tên The Falling man được chụp trong sự kiện 11/9.

Bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Richard Drew vào lúc 9h40' sáng ngày 11/9 tại Tòa tháp phía bắc, Trung tâm Thương mại Thế giới, Mỹ. Trên nền tòa nhà chọc trời là một người đàn ông đang lao mình xuống đất; đơn độc và cô quạnh. Bức ảnh được đặt tên là "The Falling Man" (tạm dịch: Người đàn ông rơi).

Tuy nhiên, trong một cuộc điều tra sau đó trên tờ The Globe and Mail, phóng viên Peter Cheney cho biết người đàn ông đó có thể là Norberto Hernandez, đầu bếp làm bánh tại nhà hàng Windows of the World trên tầng 106 của tòa tháp phía bắc.

Nhiều người nhà của nạn nhân cũng cho là như vậy nhưng khi xem lại chi tiết quần áo, họ lại phủ nhận thông tin đó.

6. Điện thoại di động xuất hiện trong phim của vua hài Chaplin

Vật thể trên tay Chaplin được xem là một chiếc điện thoại du hành về quá khứ.

Vào năm 2010, một đoạn video trình chiếu những cảnh quay chưa được tiết lộ trong bộ phim Rạp xiếc của vua hài Chaplin được công bố. Điểm kỳ lạ của những thước phim này là cảnh Chaplin cầm một đồ vật giống chiếc điện thoại di động và kê vào tai để nghe.

Tuy nhiên, thời điểm làm phim là năm 1928 thì điện thoại di động vẫn chưa được phát minh. Đạo diễn Geogre Clarke đùa rằng có lẽ vật thể lạ này đã du hành về quá khứ. Trong khi đó, nhiều người cho đây chỉ là một chiêu trò của hãng phim.

7. Nhà du hành vũ trụ xuất hiện trên đồng cỏ

Ngay phía sau bé gái là một người phi hành gia bí ẩn.

Ông Jim Templeton, sống tại Mỹ có chụp một tấm hình cho cô con gái 5 tuổi của mình trên đồng cỏ vào năm 1964. Khi xem lại hình, ông phát hiện dường như có một người ăn vận như phi hành gia đứng phía sau con gái ông.

Tuy vậy, ông cho biết vào thời điểm đấy chắc chắn không có người nào khác quanh đó ngoài hai cha con ông.

Do đó, bức hình này đã gây rúng động dư luận một thời gian dài. Ngoài ra, bức ảnh cũng được chuyên gia của Kodak chứng minh là không hề được chỉnh sửa hay cắt ghép.Vì thế, đây vẫn còn là một điểm bí ẩn chưa có lời đáp.

8. Người đã khuất quay về chụp hình với đồng đội

Phía sau một người lính ở hàng cuối là hình ảnh của một anh lính đã mất cách đó hai ngày.

Khi xem lại bức hình chụp cho các đồng đội sau Thế chiến thứ nhất vào năm 1919, một người lính tên là Goddard đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện thấy hình ảnh một đồng đội tên là Freddie Jackson, đột nhiên xuất hiện sau lưng một người khác.

Điều kỳ lạ là Freddie đã mất cách đó hai ngày trong một đợt tấn công của địch. Thậm chí, ông cho biết bức ảnh này còn được chụp vào đúng ngày diễn ra tang lễ của Freddie.

9. Bí ẩn kim tự tháp xuất hiện trên Mặt Trăng

Bức ảnh khiến dư luận tin rằng kim tự tháp cũng tồn tại trên mặt Trăng.

Bức ảnh này được chụp lại bởi phi thuyền Apollo 17 trong chuyến du hành cuối cùng lên mặt trăng của nó. Lúc đầu, không có gì xuất hiện trong bức ảnh do hiện tượng phơi sáng quá mức nhưng sau khi được chỉnh lại, hình ảnh một kim tự tháp đã từ từ hiện ra.

Điều đáng nói là hình ảnh này được chụp tại mặt trăng chứ không phải Ai Cập. Do đó, nhiều người đã tin rằng kim tự tháp cũng có ở một hành tinh khác ngoài Trái Đất của chúng ta. Tuy thế, chưa có bằng chứng nào xác đáng về nhận định này.

Nguồn: B.S