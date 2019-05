7 lần chiếc khiên của Captain America "phá vỡ" các định luật vật lý khiến nhiều fan trầm trồ

Đàn hồi "cực mạnh"

Captain America không thích dùng súng nhưng khi phải đối mặt với địch thù ở khoảng cách xa, chiếc khiên Vibranium sẽ được sử dụng như một món vũ khí và điểm kỳ lạ là nó luôn luôn quay lại đúng vị trí và Đội Trưởng Mỹ đang chờ sẵn.

Thật khó để hiểu được cách thức hoạt động của chiếc khiên vì với mỗi bề mặt mà nó chạm vào, độ đàn hồi sẽ khác nhau và góc độ mà chiếc khiên bật ra cũng thay đổi.

Có lẽ việc chiếc khiên trở lại phần lớn là do mức độ xử lý thông tin và phản xạ của Captain America là nhanh hơn người thường.

Khóa được búa của Thor

Khiên của Captain America được tạo nên từ Vibranium , kim loại được cho là mạnh nhất Trái đất. Tuy nhiên, ngoài vũ trụ còn có nhiều thứ kim loại cứng hơn, mạnh hơn và búa Mjolnir của Thor là một ví dụ điển hình.

Trong The Avengers, Thor và Captain America đã có một cuộc đụng độ nhỏ và Thần Sấm sử dụng cây búa quyền năng của mình để tấn công Đội Trưởng Mỹ. Tuy nhiên, đòn tấn công này đã bị Captain America khóa lại dễ dàng bằng chiếc khiên của mình. Kết quả là chính Thor mới bị thương và chiếc khiên và Đội Trưởng Mỹ dường như không gặp bất cứ vấn đề gì.

Khiên quay lại tay Captain America bất kể khoảng cách nào

Trong Avengers: Age of Ultron , Captain America có một nâng cấp nhỏ trong bộ đồ của mình, giúp gọi lại chiếc khiên ở một khoảng cách rất xa. Nam châm điện chắc chắn là lời giải thích rõ ràng nhất nhưng thiết bị này lại chỉ hoạt động được ở một khoảng cách ngắn.

Ngoài ra, trên thực tế, để gọi chiếc khiên ở một khoảng cách xa như vậy, người dùng sẽ cần một chiếc nam châm điện cực mạnh và điều này có thể làm tổn thương nặng nề cánh tay của họ mỗi lần cái khiên trở lại.

Sát thương mạnh nhưng không giết người

Vibranium là một trong những kim loại cứng nhất Vũ trụ điện ảnh Marvel và Captain America cũng là một trong những siêu anh hùng mạnh nhất. Đội Trưởng Mỹ có thể ngăn cản một chiếc máy bay đang cất cánh, chiếc khiên cũng giúp anh sống sót khi rơi xuống ở một độ cao khó tin. Tuy nhiên, rất ít kẻ địch bị anh và khiên của mình sát hại trên chiến trường.

Trên thực tế, với lực mạnh như vậy từ cánh tay của Captain America và độ sắc, cứng của chiếc khiên, không ít kẻ địch có thể sống sót.

Làm lệch hướng đạn

Trong lần xuất hiện đầu tiên ở Captian America: The First Avengers, chiếc khiên ngăn chặn hoàn toàn những viên đạn của Peggy Carter. Tuy nhiên, trong Captain America: The Winter Soldier, Steve Rogers dùng nó để làm chệch hướng đạn của kẻ địch.

Thậm chí, Đội Trưởng Mỹ còn học được cách nhắm đường đạn lệch vào những mục tiêu nhất định, dùng đạn của kẻ địch để hạ gục đồng đội của chúng.

Cứu Captain America khỏi những cú từ độ cao lớn

Ngay sau màn combat trong thang máy ở phần phim The Winter Soldier, Captain America phải nghĩ ra cách thoát thân cực nhanh khi bị hàng trăm nhân viên S.H.I.E.L.D. săn lùng với những trang bị hạng nặng.

Rất nhanh chóng, anh dùng khiên để cắt đứt dây cáp thang máy, qua đó hạ độ cao rồi nhảy thẳng xuống đất. Cú nhảy được thực hiện ở độ cao rất lớn nhưng lực tác động chủ yếu đã được đặt lên tấm khiên.

Tuy vậy, lẽ ra Captain America phải chịu nhiều tổn thương hơn trong phim, thay vì anh có thể tiếp tục chiến đấu một cách ấn tượng như vậy.

Dễ hàng phá hủy một chiếc máy bay

Captain America: The Winter Soldier chắc chắn vẫn là một trong những phim hay nhất của Vũ trụ điện ảnh Marvel. Tuy nhiên, nó không ít lần đi ngược lại với những gì khoa học đã chứng minh.

Ở một cảnh phim khi Captain America thoát khỏi Trụ sở của S.H.I.E.L.D., anh đã bị chặn lại bởi một chiếc máy bay phản lực. Tuy nhiên, điều này chẳng thể làm khó Đội Trưởng Mỹ, anh dễ dàng phá hủy động cơ máy bay rồi bắt chiếc khiên ở trên không trung và hạ cánh một cách an toàn.

Chắc chắn, Captain America sẽ phải dùng rất nhiều lực để phá hủy một động cơ chứ chưa cần nói đến việc nó bật ra một góc đúng 90 độ và tiêu diệt nốt động cơ còn lại.