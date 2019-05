Avengers: Endgame - Tạm biệt "Captain America" Steve Rogers! Cảm ơn anh vì tất cả

Lưu ý: Bài viết tiết lộ nội dung phim: Độc giả cân nhắc trước khi đọc.

Trước thềm ra mắt của Avengers: Endgame , vô số những khán giả Marvel đã lo lắng cho số phận của Steve Rogers. Bên cạnh Robert Downey Jr., nam diễn viên đã gắn bó gần một thập kỷ với vũ trụ điện ảnh Marvel, Chris Evans cũng đã xác nhận rời khỏi MCU sau Avengers: Endgame .

Điều này cũng phần nào làm dấy lên những nghi ngại về việc chặng đường hoạt động của Cap sẽ dừng lại sau Avengers: Endgame . Và đúng là như thế thật.

Những khoảnh khắc tạo điểm nhấn của Captain America chỉ đến sau quãng thời gian năm năm.

Đó là khi Đội Trưởng Mỹ buộc phải chấp nhận rằng anh đã mất đi quá nhiều bạn bè sau cái chết của Thanos dưới tay Thor, anh tiếp tục sống và động viên những người sống sót phải tiến lên vì thế giới và chính bản thân họ, mặc dù ngay cả bản thân Steve cũng biết rằng điều đó là vô cùng khó khăn.

Dù biết rằng việc tiếp tục sống và hướng về tương lai là vô cùng khó khăn, nhưng Captain America vẫn giúp và động viên những người khác làm điều đó

Captain America không phải là người sống lạc thời với một lý tưởng chiến đấu lạc hậu như nhiều fan Marvel khác thường nghĩ. Bên cạnh những nét tính cách không thể thay đổi, trong Avengers: Endgame , khán giả cũng đã được chứng kiến một khía cạnh khác của Captain America với sự ứng biến nhanh nhạy trong hành động của bản thân mình.

Nếu như câu nói "Hail Hydra!" của Captain America - dù là phiên bản giả mạo - trong truyện tranh bị fan ghét cay ghét đắng, thì trong một tình huống phim căng thẳng ở Avengers: Endgame , đây là câu nói khiến fan thấy được sự nhanh trí của Captain America.

Chỉ với một câu thì thầm vào tai đặc vụ ngầm của Hydra Jasper Sitwell, Cap đã nhanh chóng lấy được niềm tin của những đặc vụ Hydra xung quanh đó để hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Sự nhanh trí của Captain America được thể hiện khi anh sẵn sàng nói "Hail Hydra!" để lừa quân địch

Bên cạnh đó, Avengers: Endgame còn có một chi tiết ngắn khác được fan so sánh với chi tiết "Save Martha!" trong bộ phim Batman v Superman: Dawn of Justice. Đó là ngay sau khi có được cây quyền trượng của Loki, Steve bất ngờ đối mặt bản thể quá khứ của mình, và một cuộc đấu tay đôi là điều không thể tránh khỏi, khi mà bản thể Cap ở quá khứ tin rằng Cap hiện tại là do Loki giả mạo.

Chỉ với một vài từ "Bucky… còn… sống", Cap đã khiến Cap quá khứ bất ngờ và chỉ cần có thể, Cap của hiện tại đã thoát khỏi sự khống chế của Cap quá khứ để hoàn thành nhiệm vụ.

Không chỉ cương trực, Captain America trong Avengers: Endgame còn khá mưu mẹo trong cuộc đấu tay đôi với phiên bản quá khứ của mình

Thế nhưng không phải Captain America không có những giây phút yếu lòng trong Avengers: Endgame . Tưởng chừng như không gì có thể quật ngã được người chiến binh dạn dày trận mạc này, nhưng sự hy sinh của Black Widow để đổi lấy Viên đá Linh hồn đã khiến Steve rơi những giọt nước mắt xót thương cho người bạn đã mất của mình.

Giọt nước mắt xót thương Steve dành cho Natasha có lẽ sẽ khiến khán giả không khỏi nghẹn lòng

Khoảnh khắc Thanos đẩy lưỡi rìu vào ngực Thor khiến khán giả phần nào nhớ đến một trong những phân cảnh quan trọng nhất của Avengers: Infinity War, thế nhưng chi tiết sau đó mới là một trong những chi tiết ấn tượng nhất với khán giả, khi Captain America nâng được cây búa Mjolnir và nói "Avengers Assemble!" để bắt đầu cuộc chiến với Thanos.

Khái niệm kẻ xứng đáng với quyền năng Mjolnir vốn rất rộng - đó có thể là một trái tim thuần khiết như Vision trong Avengers: Age of Ultron, hay lòng dũng cảm sẵn sàng chiến đấu chống lại cái xấu - mà có lẽ đây cũng là lý do quan trọng nhất để Captain không chỉ nâng được cây búa huyền thoại Mjolnir của Thor mà còn sử dụng nó để chiến đấu và giáng xuống đầu Thanos trong trận chiến cuối cùng với hắn.

Những khoảnh khắc Captain America đối mặt với Thanos, sau đó là chiếc khiên vỡ dưới tay gã Titan điên khiến những fan truyện tranh không khỏi có một cảm giác quen thuộc.

Thế nhưng, chi tiết Captain America thu lại cây búa Mjolnir, sau lưng là những thành viên của Avengers, Guardians of the Galaxy cùng hàng vạn chiến binh đến từ Asgard, Kamar-Taj và Wakanda sẵn sàng tham chiến, hô tiếng thét xung trận "Avengers Assemble!" sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của khán giả sau khi thưởng thức Avengers: Endgame .



Chi tiết Captain America cầm búa Mjolnir và nói câu thoại đặc trưng, "Avengers Assemble!" là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất Avengers: Endgame

Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất ở cuối phim có lẽ là khi một Steve Rogers già nua, sau nhiều năm sống trong quá khứ đã xuất hiện ở thời điểm hiện tại để trao lại chiếc khiên của mình cho Falcon Sam Wilson. "Tôi đã thử sống cuộc đời mà Tony bảo tôi sống."

Lựa chọn của Steve Rogers khiến khán giả cảm thấy không khỏi bất ngờ, nhưng đây là một cái kết có hậu của Cap. Anh đã quyết định ở lại quá khứ, hưởng trọn cuộc đời yên bình bên Peggy Carter cũng như giúp cô giữ trọn lời hứa khiêu vũ từ 70 năm trước.

Steve đã giúp Peggy giữ trọn lời hứa khiêu vũ với anh từ hơn 70 năm trước.

Tuy Steve Rogers đã khép lại sự nghiệp siêu anh hùng của mình để nhường lại tấm khiên cho Sam Wilson trong Avengers: Endgame , thế nhưng di sản của một đời chiến đấu vì đất nước vẫn còn đó. Việc thế hệ siêu anh hùng trước từ giã sự nghiệp chiến đấu để thế hệ siêu anh hùng trẻ tuổi có thể toả sáng là một điều bình thường trong truyện tranh Marvel.

Thay vì tiếc nuối những tượng đài cũ, hãy cùng dõi theo bước chân của những siêu anh hùng mới trong vũ trụ điện ảnh Marvel nhé.

Avengers: Endgame - Hồi Kết hiện đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.