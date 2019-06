2 vợ chồng xông vào tát, đạp tới tấp nữ điều dưỡng tại Trung tâm y tế

Ngày 26/6, Đại tá Mai Hồng Hà - Trưởng Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối tượng Võ Tiến Dũng (SN 1988, trú thị trấn Tân Lạc, Quỳ Châu) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.



Liên quan đến vụ việc này, vợ của Dũng bị công an lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ cơ quan công an điều tra làm rõ.

Nữ điều dưỡng Phương đang điều trị tại bệnh viện.

Trước đó vào khoảng 21h30’ ngày 21/6, Dũng cùng vợ và nhóm người đưa một bệnh nhân vào Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu để cấp cứu.

Clip 2 thanh niên đánh nữ điều dưỡng tại Trung tâm Y tế.

Thời điểm này, Dũng và vợ bức xúc với bảo vệ và cán bộ trực nên đã tỏ thái độ côn đồ và đe dọa đánh những người này.

Sau khi đưa bệnh nhân vào phòng tiểu phẫu, Dũng và vợ xông vào tát nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Phương. Cả 2 người sau đó đạp, đâm và bóp cổ ép nữ điều dưỡng này vào tường.

Phát hiện sự việc, những người xung quanh đến can ngăn thì 2 đối tượng mới dừng lại.

Đối tượng Dũng tại cơ quan công an. (Ảnh: CAND).

Bị hành hung, nữ điều dưỡng Phương hoảng loạn, đau đớn nên được đưa vào viện cấp cứu. Hiện nữ điều dưỡng này đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, phía Sở đã thành lập đoàn đến thăm hỏi nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Phương. Bên cạnh đó, phía Sở cũng đã có công văn đề nghị Công an tỉnh Nghệ An sớm vào cuộc điều tra làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng hành hung cán bộ y tế.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Quỳ Châu đã tiến hành triệu tập đối tượng Dũng cùng vợ để làm rõ sự việc. Trong ngày 25/6, Dũng và vợ đã lên đầu thú tại cơ quan công an.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.