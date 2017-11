12 năm trôi qua, kiến trúc sư của "bàn thắng ma" kinh điển lại đe dọa Mourinho

Đó là mùa giải đầu tiên Mourinho nắm quyền tại Chelsea. Với lực lượng gồm các ngôi sao hàng đầu, Người đặc biệt biến The Blues thành một cỗ máy hủy diệt thực sự tại Premier League.



Chelsea lừng lững tiến đến ngôi vương trong sự bất lực của mọi đối thủ. Suốt cả mùa giải, họ chỉ thua duy nhất 1 lần và thủng lưới tổng cộng 15 bàn sau 38 trận. Tại đấu trường Champions League, The Blues lần lượt bỏ lại sau lưng những rào cản khó khăn như Barcelona hay Bayern Munich.

Nhưng đúng vào thời điểm người ta dự đoán Mourinho sắp có trận chung kết thứ hai liên tiếp ở giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB, Benitez xuất hiện.

Liverpool năm ấy không sở hữu quá nhiều ngôi sao nhưng đặc biệt lì lợm, đặc biệt tại các trận đấu cúp. Và quan trọng hơn, Lữ đoàn đỏ có Luis Garcia.

"Bàn thắng ma" của Luis Garcia vào lưới Chelsea

Cho đến giờ, Mourinho chắc chắn vẫn chưa quên bàn thắng đó. Chỉ 4 phút sau khi trận lượt về bán kết Champions League 2004/05 bắt đầu, Garcia ghi bàn đưa Liverpool vươn lên dẫn trước. Lữ đoàn đỏ sau đó giữ vững tỉ số 1-0 và vào chung kết. Mourinho chỉ biết tức tối chỉ trích trọng tài. Và kể từ ngày đó, tình bạn giữa ông và Benitez kết thúc.

Thế nhưng, duyên nợ giữa họ vẫn kéo dài. Benitez lần lượt kế nhiệm Mourinho tại Inter Milan và Real Madrid. Ở cả 2 lần ấy, nhà cầm quân người TBN đều thất bại khá thê thảm để rồi trôi dạt tới tận Newcastle, từ nhà chinh phục thành người đua trụ hạng.

Mourinho không ưa Benitez, còn Man United lại càng ghét chiến lược gia này gấp bội.

Khi còn dẫn dắt Liverpool, nhà cầm quân 57 tuổi chẳng thể đua với Sir Alex tại Premier League. Nhưng ở các cuộc đối đầu trực tiếp, Benitez lại từng nhiều lần gieo sầu cho Quỷ đỏ.

Trong đó, đáng nhớ nhất là chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp giai đoạn 2008-09 với những màn tỏa sáng của Torres và 3 tấm thẻ đỏ dành cho Vidic.

Vidic nhớ như in những thất bại trước Liverpool.

Mùa giải 2012/13, Benitez trở lại nước Anh để làm HLV tạm quyền Chelsea. Và nhà cầm quân này kịp thêm một lần khiến Old Trafford câm lặng khi giúp The Blues giành trọn 3 điểm trước Man United bằng bàn thắng duy nhất do... Mata ghi.

Cuối tuần này, Benitez một lần nữa chạm trán Quỷ đỏ. Nếu giành chiến thắng, ông sẽ trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Premier League thắng 3 trận tại Old Trafford với 3 CLB khác nhau.

So với khi còn dẫn dắt Chelsea, Liverpool, nhiệm vụ lần này cùng Newcastle khó khăn hơn nhiều. Lực lượng Chích chòe về mặt cá nhân thua kém hơn hẳn so với Man United. Thành tích từ đầu mùa cũng không thực sự ấn tượng.

Tuy nhiên, Newcastle đang có điểm tựa là hàng phòng ngự. Thủng lưới 10 bàn sau 11 trận, đội chủ sân St James' Park đạt thành tích ngang Chelsea và tốt hơn cả Arsenal, Liverpool.

Lối chơi phòng ngự phản công của Newcastle thời điểm này chắc chắn khiến Mourinho càm thấy rất khó chịu. Bởi Man United đang trải qua giai đoạn khô hạn bàn thắng với chỉ 2 bàn trong 4 trận gần nhất tại Premier League.

Đánh bại được Quỷ đỏ hoặc ít nhất giành được 1 điểm, Benitez sẽ giáng một đòn mạnh vào vị thế của Người đặc biệt.

Hơn 10 năm trước, sau khi bất phân thắng bại với Benitez, Mourinho tại vị thêm một tháng trước khi bị Abramovich "đá đít". Liệu rằng, lịch sử có lặp lại?

Benitez và Mourinho trong lần chạm trán cuối cùng trước khi Mourinho bị sa thải 10 năm trước.