10 chiếc khiên danh bất hư truyền đã đồng hành cùng các "phiên bản" Captain America trong lịch sử truyện tranh

1. Tấm khiên tròn đặc trưng

Tấm khiên tròn đặc trưng là vật bất ly thân với Captain America trong lịch sử của nhân vật này

Xuất hiện kể từ những ngày đầu của Captain America , tấm khiên tròn đã trở thành vật bất ly thân với mỗi Captain America từ những trang truyện tranh cho đến màn ảnh rộng. Trong truyện tranh, tấm khiên tròn đặc trưng của Captain America vốn được chế tạo bởi tiến sĩ Myron MacLain.

Trong lần đầu chế tạo ra chiếc khiên Cap, ông sử dụng kim loại Vibranium trộn với hợp kim thép cùng một hợp chất kỳ lạ rồi đổ vào khuôn tạo hình. Trong lúc chờ đợi chiếc khiên thành hình, Myron đã ngủ quên và không quan sát quá trình hình thành chiếc khiên.

Tấm khiên tròn đầu tiên của Cap được chế tạo bởi tiến sĩ Myron MacLain

Trong những lần tiếp theo, ông lại thử tiếp tục pha trộn Vibranium theo như những gì ông nhớ nhưng những gì ông nhận được chỉ là một thứ kim loại yếu hơn chất cấu thành nên khiên Cap - có tên gọi là Adamantium.

Tấm khiên sau đó còn được gia cố bởi kim loại Uru từ Asgard sau khi vỡ vụn trong sự kiện Fear Itself. Ngoài ra, Cap cũng từng sở hữu một tấm khiên Vibranium được Black Panther tặng.

Tấm khiên tròn từng được thay thế bằng rất nhiều bản sao, cũng như được gia cố bằng kim loại Uru của Asgard

Ở phiên bản điện ảnh, tấm khiên của Captain America được chế tạo bởi Howard Stark bằng thứ kim loại hiếm Vibranium.

Chiếc khiên gắn bó với Captain America kể từ khi anh từ bỏ chiếc khiên cũ cho đến sự kiện nội chiến siêu anh hùng; nó chỉ trở lại với Steve trong Avengers: Endgame , sau đó được chuyển giao cho Captain America mới là Sam Wilson ở cuối phần phim này.

2. Tấm khiên đầu tiên

Tấm khiên nhọn đầu tiên của Captain America trong truyện tranh

Tuy tấm khiên tròn là tấm khiên gắn bó với Captain America trong quãng thời gian dài nhất, nhưng tấm khiên thép có đầu nhọn mới là tấm khiên nguyên bản của Cap. Sau khi được Tổng thống Roosevelt trao tặng cho tấm khiên mới, tấm khiên nhọn vẫn nằm trong kho chứa đồ của Cap cho đến khi bị Mr. Hyde bóp nát.

Sau đó, Zemo đã trở lại quá khứ để lấy chiếc khiên này còn nguyên vẹn, và cuối cùng nó được trao lại cho Patriot của nhóm Young Avengers.

3. Tấm khiên năng lượng

Tấm khiên năng lượng đầu tiên của Cap được trao cho anh bởi Sharon Carter

Tấm khiên năng lượng plasma đầu tiên của Captain America được trao cho anh bởi Sharon Carter. Được Captain America sử dụng trong một thời gian ngắn khi anh bị lưu đày, nó có khả năng chống lại hỏa lực gần như đạn súng lục, … trong truyện tranh Captain America của thập niên 90.

Tấm khiên năng lượng thứ hai của Cap có khả năng biến đổi thành những thứ vũ khí đa dạng

Tấm khiên năng lượng thứ hai cũng là của Sharon Carter đưa cho Cap. Trong khi một phiên bản tấm khiên nhọn bị hỏng còn tấm khiên tròn bị rơi xuống biển, tấm khiên năng lượng này mô phỏng cấu trúc vibranium của tấm khiên tròn; nó có thể hấp thụ động năng và có khả năng chống chịu cao, ngay cả với sức nóng của một quả tên lửa.

Tấm khiên này còn có thể sử dụng như một khẩu súng bắn năng lượng, một cây trượng, một lưỡi dao hay thậm chí có thể mô phỏng cả tấm khiên nhọn cổ điển nữa.

4. Tấm khiên của Captain Hydra

Trong sự kiện Avengers Standoff, Maria Hill và những đồng sự của cô tại S.H.I.E.L.D. đã tạo ra Kobik, một cô bé có khả năng thay đổi thực tại, từ những mảnh Cosmic Cube. Sau đó, Red Skull lợi dụng Kobik để biến thay đổi thực tại, thay thế Captain America bằng một phiên bản khác của anh - một đặc vụ ngầm Hydra được ban cho sức mạnh của Cosmic Cube, sau đó trở thành lãnh đạo tối cao của tổ chức này.

Hắn sử dụng một tấm khiên nhọn có nét tương đồng với tấm khiên đầu tiên của Cap.

Tấm khiên nhọn của Captain Hydra, thứ đã lấy đi mạng sống của Black Widow

Tấm khiên này đã lấy mạng của Red Ghost cùng những Super-Apes của hắn, cũng như sát hại Black Widow ở cuối sự kiện Secret Empire.

5. Tấm khiên của Captain America… ở vũ trụ DC

Đây vốn là tấm khiên của Crusader, một phiên bản Captain America sinh sống ở Earth 7 trong đa vũ trụ DC. Nó được mang đến vũ trụ DC bởi Lord Havok, một phiên bản Doctor Doom của DC, trong bộ truyện Justice League of America (2017).

Batman cũng từng sử dụng tấm khiên của "Captain America" trong vũ trụ DC

Trong một cuộc chiến giữa Lord Havok và Justice League of America sau đó, Batman đã dùng mưu để chiếm lấy tấm khiên này từ Havok. Tấm khiên giúp Batman có thể chặn đứng được những đòn tấn công liên tiếp từ chiếc rìu sấm sét của Wundajin - một phiên bản Thor trong đa vũ trụ DC.

6. Tấm khiên của kỵ sĩ Yeoman America

Với thanh kiếm Twilight Sword được rèn bởi Surtur, mụ phù thủy Morgan Le Fay đã thay đổi thực tại của vũ trụ Marvel trong bộ truyện Avengers (1998). Morgan Le Fay trở thành nữ hoàng, trong khi Avengers trở thành lực lượng cận vệ của mụ với tên gọi Queen's Vengeance.

Tấm khiên của Yeoman America trong thực tại của mụ phù thủy Morgan Le Fay

Tư lệnh của lực lượng Queen’s Vengeance là Yeoman America, và anh là một trong những người còn lại nhớ được chuyện gì đã xảy ra ở thực tại cũ nhờ ma thuật của Scarlet Witch, người đang bị Morgan lợi dụng và giam giữ trong nhà tù.

Được thiết kế lạ mắt với những hoạ tiết mới, tấm khiên của Yeoman America có thể chặn đứng đòn đánh tay từ Namor lẫn "ma thuật" (thật ra là tia repulsor) từ bộ giáp của Iron Man.

7. Tấm khiên của thần đại bàng We-pi-ahk

Trong câu chuyện What If? Captain America, Steve Rogers không còn là bạn bè mà là cấp dưới của Bucky. Sau khi nhận ra cuộc chiến đấu của Bucky chỉ nhằm mục đích giết hại dân thường và cướp bóc, Stephen Rogers quay lưng lại với Bucky và bị hắn bắn trọng thương.

Sau đó, anh được cứu sống bởi một binh sĩ da đỏ tên là Sam Wilson, rồi được Sam triệu hồi linh hồn của vị thần đại bàng We-pi-ahk để ban sức mạnh cho anh.

Tấm khiên của thần đại bàng We-pi-ahk được bảo hộ bởi nguồn sức mạnh của vị thần da đỏ này

Sau khi nhận được sức mạnh từ Sam, Stephen sở hữu tấm khiên thần của We-pi-ahk. Bên cạnh việc được gắn lông vũ đại bàng màu đỏ, tấm khiên còn có biểu tượng của thần đại bàng vàng ở chính giữa. Mỗi lần Stephen ném khiên, biểu tượng này sẽ biến thành luồng năng lượng có hình dạng con đại bàng để tấn công kẻ thù.

8. Tấm khiên Aztec của Captain Mexica

Zombie Captain Mexica sở hữu tấm khiên được chạm trổ theo hoa văn của người Aztec cổ đại.

Captain Mexica vốn là một siêu anh hùng đến từ một vũ trụ khác, nơi mà đế chế Aztec không bao giờ sụp đổ. Vì lý do này nên bong bóng thoại của Captain Mexica chỉ toàn chữ… tượng hình, còn tấm khiên của anh cũng được chạm trổ theo hoa văn của người Aztec. Đáng tiếc là sau đó Captain Mexica không may bị biến thành zombie và bị Machine Man kết liễu.

9. Tấm khiên răng cưa trong vũ trụ của Dormammu

Tấm khiên răng cưa của Cap trong vũ trụ do Dormammu - kẻ từng xuất hiện trong phim Doctor Strange - cai quản

Bên trong Dormammuverse, một vũ trụ do Dormammu kiểm soát, mọi siêu anh hùng đều bị biến thành những phiên bản méo mó và quái dị theo cách của hắn.

Những Avengers không còn là những siêu anh hùng bảo vệ thế giới mà trở thành Hellhounds, những tay sai của Dormammu; tấm khiên của Captain America vì vậy cũng có lưỡi cưa ở mép và vì thế, nó được sử dụng với mục đích ghim chặt vào cơ thể của kẻ thù chứ không quay lại với Cap mỗi lần được ném ra.

10. Tấm khiên ma thuật của Doctor America

Tấm khiên ma thuật của Doctor America chính là Con mắt Agamotto của vũ trụ này

Xuất thân từ một mẩu chuyện quái đản trong tập truyện Captain America: Who Won't Wield the Shield?, Doctor America vốn là một ca sĩ trẻ bị bắt cóc bởi Chính phủ và bắt buộc phải hít thứ khí có tên gọi là công thức Super Satan để trở thành siêu phù thủy. Tấm khiên có in những ký tự ma thuật của Doctor America được cho là Con mắt Agamotto của vũ trụ này.