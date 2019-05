12 chi tiết trong ENDGAME được bê nguyên xi từ truyện tranh, bạn có nhận ra?

(Lưu ý: Bài viết tiết lộ nội dung phim. Các bạn cân nhắc trước khi đọc.)

Với nhiệm vụ tri ân các fan đã đồng hành cùng MCU ( Vũ trụ Điện ảnh Marvel ) trong suốt 11 năm qua, Avengers: Endgame ( Avengers: Hồi Kết ) không chỉ điểm qua các bộ phim cũ mà còn ẩn chứa rất nhiều chi tiết từ truyện tranh Marvel .

1. Captain America nâng chiếc búa Mjolnir

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong Endgame là khi Captain America ( Chris Evans ) nhắc lên cây búa Mjolnir của Thor ( Chris Hemsworth ). Tuy nhiên trong truyện tranh, Steve Rogers đã nhấc được chiếc búa này tới 3 lần. Lần đầu tiên là ở bộ The Mighty Thor #380 (1988).

Lúc này, Thor quay trở lại Trái Đất để thăm những người đồng đội cũ nhưng lại bị tên tà thần Grog tấn công bất ngờ. Chiếc búa trên tay anh lúc này cũng bị văng ra do chịu sự đánh đập liên tiếp từ mấy tên tay sai của Grog. Captain America đã nhanh chóng nắm lấy Mjolnir rồi quăng lại cho Thor để "lật kèo".

Lần thứ 2 vào năm 2011 trong bộ Fear Itself nổi tiếng của Marvel. Trong thời điểm cao trào trong cuộc chiến chống lại cuộc nổi dậy của Serpent - anh trai của Odin, Steve sau khi bị bẻ gẫy chiếc khiên đã nhặt được cây búa Thor và hô to khẩu hiệu "Avengers Assemble". Anh sử dụng Mjolnir như vũ khí của bản thân để cùng các Avengers đánh bại quân đoàn của Serpent.

Lần cuối cùng xảy ra trong sự kiện Secret Empire, trong bộ truyện này Captain America đã bị biến đổi trở thành một thủ lĩnh của Hydra bởi Cosmic Cube và sở hữu đủ sức mạnh để nâng lên cây búa của Thor một cách dễ dàng.

2. Cái chết của Tony Stark

Sự ra đi của Tony Stark ( Robert Downey Jr. ) khi sử dụng chiếc Găng tay Vô cực đã gây nên một sự tiếc nuối lớn trong lòng người hâm mộ. Nhưng ở trong truyện tranh, cái chết của Iron Man lại được tái hiện theo nhiều kiểu khác nhau.

Trong Iron Man #284 mang tên The Death of Anthony Stark, Tony đã chết vì trục trặc hệ thống thần kinh trung ương và truyền lại danh xưng Iron Man cùng tập đoàn Stark International cho người bạn thân nhất là James "Rhodey" Rhodes.

Tuy nhiên, Tony đã không ra đi thực sự như trong phim mà chỉ giả chết cho tới khi ai đó "đủ trình" để có thể giải quyết vấn đề sức khỏe của anh mà thôi. Sau đó, nhân vật đã quay trở lại trong tập truyện Iron Man #289 như một sự bất ngờ cho người bạn thân thiết của mình.

Nhưng trong bộ truyện The Passing năm 1995, Tony Stark đã chết thực sự khi bị tên phản diện Immortus thao túng, lợi dụng anh giết Yellowjacket - một trong những thành viên của Avengers và nhiều vụ tàn sát khác.

Vào năm 2009, trong bộ truyện World's Most Wanted, các fan một lần nữa chứng kiến ​​Tony xóa bộ não của chính mình để giữ thông tin không bị lọt vào tay Norman Osborn, sau đó hồi sinh bằng một bản sao lưu.

3. Nhóm Asgardians Dải ngân hà

Theo đoạn kết của Endgame, Thor sau khi từ bỏ chức danh hoàng tử Asgard và trao lại cho Valkyrie đã lên tàu Benatar cùng với nhóm Guardians of the Galaxy và tự ý đổi tên thành Asgardians Dải ngân hà. Sau khi những Guardians tự đi theo những con đường riêng trong Infinity Countdown #4, một nhóm mới đã được thành lập để thay thế.

Dù Thor không góp mặt nhưng đây là một đội hình cũng "khủng" không kém gồm: chị gái Thor - Angela, Valkyrie, Skurge the Executer, Thunderstrike, một con ếch cầm Mjolnir tên là Throg và bộ giáp The Destroyer được Kid Loki điều khiển từ xa. Trong bộ truyện Thor: God of Thunder, Thần Sấm hóa ra đã trở thành một thành viên của nhóm trong tương lai xa.

4. Captain America phiên bản già cỗi

Sau khi trả lại 6 viên Đá Vô cực, Steve Rogers đã quyết định chọn ở lại quá khứ và có một hạnh phúc trọn vẹn với Peggy Carter ( Hayley Atwell ). Anh chỉ quay về thực tại khi đã già để trao lại chức danh cho người bạn thân Sam Wilson ( Anthony Mackie ).

Tuy nhiên trong truyện tranh, Steve lại không có cái kết viên mãn như thế. Trong cuộc chiến với cựu đặc vụ S.H.I.E.L.D Iron Nail, chất siêu huyết thanh trước kia đã bị hút sạch khỏi cơ thể anh khiến anh già đi nhanh chóng. Kết quả là Captain America phải lui về hậu trường để trở thành đầu não của tổ chức.

5. Falcon trở thành Captain America

Trong Captain America #25, Steve Rogers già đã chính thức trao chiếc khiên và danh hiệu cho Sam Wilson. Từ đó, Sam được biết đến với vai trò Captain America cho đến năm 2017 khi bộ Sam Wilson: Captain America #21 ra đời. Trong tập truyện này, Sam đã từ bỏ chức vị để phản đối việc một thành viên nhóm New Warrior tên Rage bị kết tội và đánh đập bởi Americops.

6."Hydra Muôn Năm"

Nếu bạn chú ý tới các bộ truyện của Marvel từ năm 2017 thì chắc chắn sẽ biết tới sự kiện Secret Empire đã làm xôn xao cộng đồng fan Marvel khi biến Captain America thành một thành viên của tổ chức Hydra. Và dĩ nhiên anh chàng cũng nói "Hydra Muôn Năm" hệt như lần lấy Đá Tâm trí trong thang máy vậy.

7. Black Widow hy sinh

Trong Endgame, Natasha Romanoff ( Scarlett Johansson ) đã hy sinh để đổi lấy Đá Linh hồn, nhưng đây không phải lần đầu tiên các fan chứng kiến sự ra đi đầy đau buồn của cô.

Trong các sự kiện của Secret Empire, Black Widow nỗ lực ám sát Captain Hydra ở Washington D.C và hứng trọn một đòn của đối phương khi bảo vệ Spider-Man . Tuy nhiên, Natasha cũng đã hồi sinh trong Tales of Suspense #103 nhờ chính tổ chức đã biến cô thành siêu chiến binh tên Soviet Red Room.

8. Clint Barton trở thành Ronin

Trong phim, sau khi các thành viên bị "bay màu" bởi cái búng tay của Thanos ( Josh Brolin ), Hawkeye ( Jeremy Renner ) đã biến thành Ronin và trút thù hận vào những băng đảng xã hội đen.

Trong truyện tranh, Clint là người thứ hai đảm nhận danh hiệu này sau Maya Lopez. Sau khi gia nhập New Avenger, Clint trao đổi cây cung của mình để lấy một thanh kiếm trong khoảng thời gian "crossover" với các sự kiện của Civil War và kết thúc bằng vụ ám sát Captain America.

9. Pepper Potts mặc áo giáp Rescue

Trong trận chiến cuối cùng với Thanos, Pepper Potts ( Gwyneth Paltrow ) đã khoác lên mình chiếc bộ giáp sắt MK 1616. Ra mắt trong bộ truyện Invincible Iron Man #10, bộ giáp Rescue được Tony Stark bí mật chế tạo với ý tưởng sẽ đưa nó cho Pepper vào một lúc nào đó trong tương lai.

Cô tình cờ phát hiện ra bộ giáp được giấu trong phòng thí nghiệm Stark Industries và ngay lập tức liên kết với công nghệ mới. Số 1616 tượng trưng cho PP nghĩa là Pepper Potts.

10. Hulk hợp nhất

Hulk có vô số khác nhau xuyên suốt nhiều năm qua, đa dạng từ hình dáng, màu sắc tới trang phục. Nhưng Endgame đã mang tới một phiên bản hoàn chỉnh nhất về nhân vật Bruce Banner ( Mark Ruffalo ) bằng cách hợp nhất tính cách hòa nhã của vị bác sĩ với cơ thể khỏe mạnh của tên khổng lồ Hulk.

Hulk "hợp nhất" lần đầu tiên xuất hiện trong truyện The Incredible Hulk #377. Siêu anh hùng/bác sĩ tâm thần Doc Samson đặt Banner vào trạng thái thôi miên sâu để chữa trị căn bệnh đang đa nhân cách của 3 con người khác nhau đang xung đột bên trong anh là Banner, Grey Hulk và Savage Hulk. 3 nhân cách đi qua miền ký ức sâu kín nhất của Hulk, những ảo giác về người mẹ đã khiến Banner vượt qua được mặc cảm tội lỗi quanh cái chết của bà đã và hợp nhất thành Giáo sư Hulk như trong Endgame.

11. Captain America chiến đấu với chính mình

Trong Endgame, Steve Rogers đã du hành thời gian quay ngược lại các sự kiện tại The Avengers (2012) để lấy khối Tesseract và xui khiến thế nào lại đối đầu trực tiếp với chính mình trong quá khứ. Ý tưởng này được lấy từ bộ truyện Young Men #24.

Tuy nhiên trong nguyên tác, Steve không gặp lại chính mình mà đối đầu với William Burnside - một khoa học gia điên cuồng muốn tái tạo lại hình ảnh Captain America.

12. Áo giáp của Thanos

Có lẽ đây là chi tiết bám sát comic nhất trong Endgame. Sau khi hoàn thành lý tưởng xóa sổ 1 nửa vũ trụ của mình, Thanos đã quyết định "nghỉ hưu" ở một hành tinh xa xôi và trở thành một người nông dân "thiện lành". Gã Titan điên dùng bộ giáp cũ làm con bù nhìn.

Những chi tiết này đã được các nhà làm phim bê nguyên từ cốt truyện gốc vào. Tất nhiên, trong truyện không có cảnh Thor chặt đứt đầu Thanos rồi.

Endgame hiện đang công chiếu trên toàn quốc.