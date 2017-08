1 ngày sau lễ ra mắt hoành tráng, BKAV lại bị tố "dùng chùa" clip trên mạng để quảng cáo cho Bphone 2017

Vào ngày 8/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, BKAV đã cho ra mắt chiếc điện thoại Bphone thế hệ thứ hai với tên gọi Bphone 2017. Tại buổi ra mắt, BKAV đã cho tất cả các khán giả xem một clip thể hiện những tính năng ưu việt mà sản phẩm này đem lại. Trong một phân đoạn của clip, để trình diễn khả năng quay video bằng camera sau, chiếc Bphone 2017 được giới thiệu gắn với flycam, sau đó quay các danh lam thắng cảnh của Hà Nội từ trên cao.

Tuy nhiên, ngay sau đó, trên Facebook đã có một người phản ánh đoạn clip được quảng cáo là quay bằng camera của Bphone 2017 thực chất là lấy ra từ một clip flycam khác, vốn được đăng tải trên Youtube từ năm 2015. Phân đoạn trong clip của BKAV được cho là đã cố tình cắt ghép, xoay ngược lại để xóa đi logo trong clip gốc. Khi hai bức hình được đưa ra, rất nhiều người đã nhận xét rằng hai đoạn clip này giống nhau đến từng chi tiết.

Hình ảnh tố cáo trên mạng về clip quảng cáo cho AI Camera của Bphone 2017.

Trả lời những câu hỏi của phóng viên về sự việc này, bà Đỗ Thị Thu Hằng, đại diện truyền thông của BKAV cho biết đây là clip mà hãng đã ký hợp đồng khai thác với đối tác. Theo đó, BKAV được sử dụng trong khi đối tác chịu trách nhiệm về bản quyền nội dung trong clip.

Trước mắt, phía đối tác nói là đã xin phép và có sự đồng ý của chủ nhân cảnh quay trên. Tuy nhiên, BKAV vẫn đang tiếp tục làm rõ xem việc xin phép chủ nhân đã diễn ra trước hay sau khi đối tác chuyển giao cho công ty.

Đây không phải là lần đầu tiên BKAV bị phản ánh sử dụng tư liệu trên mạng để quảng cáo cho sản phẩm của mình.

Trước đây, với chiếc điện thoại Bphone thế hệ đầu tiên, đã có người phát hiện hình ảnh được dùng để minh họa tính năng chụp trước lấy nét sau là ảnh có sẵn trên mạng, không phải được chụp bằng Bphone. Đại diện bên phía BKAV ngay sau đó đã thừa nhận đây chỉ là ảnh demo chứ không phải ảnh do Bphone chụp, và đổ lỗi cho sự bất cẩn từ phía đối tác được thuê làm minh họa cho sự kiện.

Không chỉ vậy, chiếc Bphone đời đầu còn gặp phải một "sự cố" khác đó là nhạc chuông độc quyền bị nhiều người nghi ngờ giống với ca khúc Your Love Is A Lie của nhóm Simple Plan. Phía BKAV một lần nữa bác bỏ mọi tin đồn liên quan đến đạo nhái, và khẳng định đây là nhạc chuông do nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác, "hoàn toàn là bản mới 100%".